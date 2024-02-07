На Прикарпатті жінки встановили блокпост проти ТЦК: через розлючений натовп постраждала дитина

На відео помітно жінку з битою, від якої постраждала мешканка сусіднього села

За словами постраждалих, деякі розлючені жінки були у стані алкогольного сп'яніння

У вівторок, 6 лютого, близько сотні людей прикарпатського села Космач перекрили дорогу, зупиняючи автомобілі і перевіряючи прописку водіїв, що в’їжджають в село. Це спричинило бійку та конфлікти, повідомляють правоохоронці.

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Причино стало те, що в місцевому Telegram-каналі з’явилася інформація про прибуття в Космач працівників ТЦК і СП. Тому жінки озброївшись вирішили силою відбивати своїх чоловіків. Проте на «блокпості» постраждала мешканка сусіднього села Іванка Ванджурак.

За її словами, вона їхала у Космач на пошту, коли її зупинив натовп вороже налаштованих жінок зі зброєю у руках. За словами жінки, селянки почали наїжджати на неї та кричати, а після вимагали показати телефон. Коли Іванна поверталася назад, її знову зупинили. Мешканки селища почали звинувачувати водійку у тому, що вона «наводчиця воєнкому».

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«І тут почалося пекло: вони почали бити машину, (трясли так машиною, хотіли машину перевернути) почали витягувати мене через вікно, виривати мені волосся і вирвали ключі з машини, вони хотіли всіма способами витягнути мене з машини, я почала кричати, що в машині дитина і надіялася на хоть якусь людяність,

але одна жіночка запхала биту у вікно і дала в голову дитині, в той час як інша мене тримала за волосся і я нічого просто нічого не могла зробити», – розповідає постраждала.

Вирване під час конфлікту на блокпості волосся фото: Facebook / Іваночка Ванджурак

На поміч їй згодом прийшли знайомі. Жінка розповіла, що в один момент якийсь чоловік закричав, що «це не та машина» і вони все «поплутали».

Поліцейські, які прибули на місце події, провели з мешканцями роз’яснювальні бесіди та невдовзі люди розійшлись.

Наразі поліція очікує на результати експертиз від медиків, після чого буде вирішене питання щодо надання правової кваліфікації події.

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