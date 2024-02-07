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На Прикарпатті жінки встановили блокпост проти ТЦК: через розлючений натовп постраждала дитина

Катерина Іванова
glavcom.ua
На Прикарпатті жінки встановили блокпост проти ТЦК: через розлючений натовп постраждала дитина
На відео помітно жінку з битою, від якої постраждала мешканка сусіднього села
фото: скріншот відео

За словами постраждалих, деякі розлючені жінки були у стані алкогольного сп'яніння

У вівторок, 6 лютого, близько сотні людей прикарпатського села Космач перекрили дорогу, зупиняючи автомобілі і перевіряючи прописку водіїв, що в’їжджають в село. Це спричинило бійку та конфлікти, повідомляють правоохоронці.

Причино стало те, що в місцевому Telegram-каналі з’явилася інформація про прибуття в Космач працівників ТЦК і СП. Тому жінки озброївшись вирішили силою відбивати своїх чоловіків. Проте на «блокпості» постраждала мешканка сусіднього села Іванка Ванджурак.

За її словами, вона їхала у Космач на пошту, коли її зупинив натовп вороже налаштованих жінок зі зброєю у руках. За словами жінки, селянки почали наїжджати на неї та кричати, а після вимагали показати телефон. Коли Іванна поверталася назад, її знову зупинили. Мешканки селища почали звинувачувати водійку у тому, що вона «наводчиця воєнкому».

«І тут почалося пекло: вони почали бити машину, (трясли так машиною, хотіли машину перевернути) почали витягувати мене через вікно, виривати мені волосся і вирвали ключі з машини, вони хотіли всіма способами витягнути мене з машини, я почала кричати, що в машині дитина і надіялася на хоть якусь людяність,
але одна жіночка запхала биту у вікно і дала в голову дитині, в той час як інша мене тримала за волосся і я нічого просто нічого не могла зробити», – розповідає постраждала.

Вирване під час конфлікту на блокпості волосся
Вирване під час конфлікту на блокпості волосся
фото: Facebook / Іваночка Ванджурак

На поміч їй згодом прийшли знайомі. Жінка розповіла, що в один момент якийсь чоловік закричав, що «це не та машина» і вони все «поплутали».

Поліцейські, які прибули на місце події, провели з мешканцями роз’яснювальні бесіди та невдовзі люди розійшлись.
Наразі поліція очікує на результати експертиз від медиків, після чого буде вирішене питання щодо надання правової кваліфікації події.

Раніше на столичній Оболоні поліція та військові шукали ДРГ. Для виявлення ДРГ встановили блокпости.

Стало відомо, що юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік.

За ігнорування вимоги ТЦК без поважних причин передбачене адміністративне покарання у вигляді штрафу у 510 - 850 грн. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу становитиме 1,7 тис. грн.

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Теги: телефон ТЦК дитина чоловік жінка поліція Telegram військові машини законопроєкт

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