В окупованому Криму оголошена повітряна тривога

Окупаційна влада півострова повідомила про припинення руху на Керченському мосту

У Севастополі оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив представник окупаційної влади Михайло Развожаєв.

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Раніше окупаційне керівництво півострова повідомляло про припинення руху на Керченському мосту через загрозу ракетної небезпеки.

Згодом Развожаєв повідомив про дим у районі Севастопольської бухти. За його словами, нібито окупанти використовують табельні засоби маскування.

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Нагадаємо, станом на 15:13 в Україні оголошена повітряна тривога. Моніторингові пабліки повідомляють, що тривога пов'язана з ракетною небезпекою.

Згодом Повітряні сили повідомили, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Наразі в повітряному просторі зафіксовано шість бортів МіГ-31К.

Раніше Збройні сили України уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО в Криму. ЗСУ уразили радіолокаційну станцію окупантів поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.