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В окупованому Криму оголошена повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В окупованому Криму оголошена повітряна тривога
фото з відкритих джерел

Окупаційна влада півострова повідомила про припинення руху на Керченському мосту

У Севастополі оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив представник окупаційної влади Михайло Развожаєв.

Раніше окупаційне керівництво півострова повідомляло про припинення руху на Керченському мосту через загрозу ракетної небезпеки.

Згодом Развожаєв повідомив про дим у районі Севастопольської бухти. За його словами, нібито окупанти використовують табельні засоби маскування.

Нагадаємо, станом на 15:13 в Україні оголошена повітряна тривога. Моніторингові пабліки повідомляють, що тривога пов'язана з ракетною небезпекою.

Згодом Повітряні сили повідомили, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Наразі в повітряному просторі зафіксовано шість бортів МіГ-31К.

Раніше Збройні сили України уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО в Криму. ЗСУ уразили радіолокаційну станцію окупантів поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

Теги: тривога війна окупанти Крим

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