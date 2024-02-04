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Радник Байдена прокоментува можливе звільнення Залужного

Надія Карбунар
glavcom.ua
Радник Байдена прокоментува можливе звільнення Залужного
Салліван заявив, що США не втручатиметься в кадрову політику українського Уряду
фото з відкритих джерел

«Кадрові рішення в ЗСУ – це питання українського уряду», – сказав Джейк Салліван

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що штати не повинні втручатися у кадрові рішення в українській армії на тлі чуток про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це Салліван сказав в інтерв'ю CBS, відповідаючи на запитання про те, чи повідомляв Київ Білому дому, що Залужного буде звільнено.

«Кадрові рішення в ЗСУ – це питання українського уряду. Це не те, у що уряд США має так чи інакше втручатися. Тому ми тримаємося осторонь від цих кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України і право президента України ухвалювати власні кадрові рішення», – сказав Салліван.

«Ми чітко дали зрозуміти, що ми просто не збираємося вплутуватися в це конкретне рішення. Ми на це вказали безпосередньо українцям», – додав він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 2 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Перед ним упродовж дня Telegram-канали, близькі до Офісу президента, деякі медіа й депутати натякали на значні кадрові рішення. Зокрема, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Однак ніяких кадрових рішень, за результатами Ставки, так і не відбулося.

Як відомо, 29 січня першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що таким чином відомство спростувало інформацію про звільнення головкома ЗСУ.

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Теги: відставка Володимир Зеленський Telegram президент Борислав Береза звільнення

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