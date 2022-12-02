Санкції проти намісника лаври та 90 тис. мертвих окупантів. П'ять важливих новин 2 грудня 

Закінчується 282 доба війни, українці за підтримки всього світу борються з ворогом

Сьогодні РНБО ввела санкції проти екснардепа Новинського та намісника Києво-Печерської лаври

Сьогодні, у п'ятницю, 2 грудня, «Главком» зібрав для своїх читачів найголовніші новини дня, що минає, аби ви були в курсі подій.

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Рашистів на українській землі стало менше

За минулу добу українські захисники ліквідували приблизно 650 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 90 090 рашистів.

РНБО ввела санкції проти екснардепа Новинського та намісника Києво-Печерської лаври

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського. Наразі поіменний перелік осіб, щодо яких запроваджено санкції, ще не опубліковано.

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Крім того, Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП), який виправдовував захоплення Криму.

Крім того, сьогодні Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

А ще сьогодні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Рада національної безпеки і оборони щодо заборони діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій.

Рашисти прагнули винищити частину українців

Росія розраховувала, що після блискавичного удару українські урядовці втечуть або будуть захоплені, а суспільство не встигне мобілізуватися для спротиву вторгненню. Зазначається, що російські спецслужби готували план «упокорення» населення після окупації всієї України. Окремо ставилося завдання захопити або знищити учасників Революції Гідності 2013-2014 років. Водночас ФСБ Росії мала затримати місцевих функціонерів і забезпечити фільтрацію цивільного населення.

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Наші перемоги

Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження району зосередження живої сили противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області, неподалік населеного пункту Кам’янське. Втрати окупантів склали до 100 осіб пораненими. Крім того, в той же день, в Куп’янському районі Харківської області було збито ворожий гелікоптер.

В місто Горлівка Донецької області, в результаті бойових дій на Бахмутському напрямку, у період з 30 листопада по 1 грудня доставлено до 70 тіл загиблих окупантів.

Українська авіація протягом поточної доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника, а також удар по його взводному опорному пункту.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили п’ять пунктів управління, позицію засобів протиповітряної оборони ворога, два склади боєприпасів, дев’ять районів зосередження особового складу і ОВТ та чотири інших важливих об’єкти противника.

Погрози для українських посольств

Кілька посольств України за кордоном отримали пакунки з очима тварин. Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин.

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Нагадаємо, триває 282 доба повномасштабної війни Росії проти України. За поточну добу російські окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення; чотири ракетних удари по цивільних об’єктах міст Дніпро і Запоріжжя, населеного пункту Зарічне Запорізької області та міста Костянтинівка на Донеччині. Також ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона, Антонівки та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.