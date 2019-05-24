Філарет: На Епіфанія впливають антиукраїнські сили



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Почесний патріарх УПЦ Філарет Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На запитання, кого саме він має на увазі під «антиукраїнськими силами», патріарх не відповів

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет на брифінгу після засідання синоду 24 травня заявив, що на предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія впливають «антиукраїнські і московські сили». Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Майже всі рішення, які ухвалювали на синоді, було спрямовано на те, щоб в Україні не було Київського патріархату. Цікаво те, що на нашого предстоятеля, митрополита Епіфанія впливають ті сили, які влилися, – антиукраїнські і московські – і вони впливають на предстоятеля, тому ухвалюють такі негативні рішення», – сказав Філарет.

На запитання, кого саме він має на увазі під «антиукраїнськими силами», патріарх не відповів.

Він також зазначив, що не згоден із деякими пунктами Томосу про автокефалію ПЦУ.

«Дякую Вселенському патріарху за Томос, який він дав, але я не згоден з усім, що написано в Томосі», – заявив Філарет.

Нагадаємо, що 22 травня Святійший Патріарх Філарет у своїй резиденції провів зустріч з представниками Вселенського Патріархату митрополитом Галльським Еммануїлом та другим секретарем Святого та Священного Синоду дияконом Григорієм (Франгакісом).

Як відомо, 12 травня почесний патріарх Філарет заявив, що у Православній церкві України можливий розкол, тому що з моменту створення ПЦУ її предстоятель, митрополит Київський і всієї України Епіфаній припинив спілкуватися з ним, а також порушив попередні домовленості, за якими Філарет мав би керувати церквою, а Епіфаній представляти її на зовнішньому рівні. Також Філарет запевнив, що Українська православна церква Київського патріархату досі існує. Після цього деякі засоби масової інформації заявили, що патріарх Філарет хоче відновити та очолити УПЦ КП та відсторонити від влади Епіфанія. За кілька днів, 14 травня предстоятель Православної церкви Епіфаній спростував інформацію про розкол у Помісній церкві. «Кожен ієрарх має певні думки, але ми повинні спільно будувати майбутнє єдиної помісної Української православної церкви», - підкреслив він.

9 травня предстоятель Православної церкви України Епіфаній поспілкувався з очільником Московської церкви Онуфрієм на церемонії вшанування загиблих у Другій світовій.

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