У конфлікті з патріархом Філаретом Синод УПЦ підтримав Епіфанія



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Почесний патріарх УПЦ Філарет - єдиний, хто не голосував за деякі рішення Синоду Фото: Михайло Глуховський, Главком

Митрополит Епіфаній сказав, що на Синоді не вдалося переконати патріарха Філарета у відсутності в Україні Київського патріархату.

Синод висловив повну підтримку предстоятелю, Блаженнійшому Епіфанію, йдеться в заяві після завершення засідання Синоду.

Нагадаємо, в середині травня почесний патріарх Філарет закликав митрополита УПЦ Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди. Також він повідомив, що під час переговорів про надання Томосу була домовленість, що керівництво Церквою в Україні буде продовжувати патріарх Філарет, а предстоятель Епіфаній буде представляти Церкву у Православному світі.

Засідання Синоду Української православної церкви одноголосно проголосувало за кадрові та організаційні питання. За словами предстоятеля церкви, митрополита Епіфанія усі учасники зібрання підтримали заяву одноголосно, окрім почесного патріарха Філарета. Під час засідання він продовжував відстоювати існування церкви Київського патріархату.

Філарет став єдиним учасником Синоду, який був проти двух пунктів порядку денного засідання.

Мова йде про наступні пункти:

Синодом було засвідчено, що у своїх житті та діяльності помісна Українська православна церква керується Священним Писанням та Переданням, канонами православної церкви, власним статутом , ухваленим об’єднавчим собором 15 грудня 2018 року, та Томосом про автокефалію від 6 січня 2019 року.

, ухваленим об’єднавчим собором 15 грудня 2018 року, та про автокефалію від 6 січня 2019 року. Помісна УПЦ зберігає внутрішню єдність та закликає єпископат, духовенство і вірних усі питання обговорювати і вирішувати в дусі братньої любові, уникаючи розпалення ворожнечі, протистоянь та розділення. Синод також висловив повну підтримку предстоятелю, Блаженнійшому Епіфанію.

Позиція Епіфанія

Предстоятель УПЦ Епіфаній. Фото: Михайло Глуховський, Главком

Епіфаній заперечив, що на попередньому Синоді Філарета хотіли відправити «на пенсію».

«Дехто каже, що ми хотіли на першому Синоді обмежити Святійшого партіарха Філарета, відправивши його на спокій. Але я відстоював його позицію, що саме він повинен продовжувати керувати парафіями в складі Київської єпархії, тобто в складі міста Києва. Тобто ми зробили і будемо робити все для того, щоб Святійший патріарх Філарет почував себе не тільки духовно комфортно, але і почував себе матеріально комфортно», - заявив предстоятель УПЦ.

Також він розкритикував наміри Філарета відновити УПЦ Київського патріархату, на базі якої була створена Українська помісна православна церква.

«… Відновити в майбутньому вже не існуючу стару структуру. Якщо була б така мова, то недоцільно було проводити Об’єднавчий собор і об’єднувати українське православ’я. Бо зараз інші можуть заявити, що ми відновимо інші структури, які об’єдналися і створили єдину помісну Православну церкву», - висловив свою думку Епіфаній, натякаючи, що УАПЦ теж може зараз заявити про своє існування.

Позиція Філарета

Почесний патріарх Філарет. Фото: Михайло Глуховський, Главком

Почесний патріарх Філарет продовжує наполягати, що УПЦ має бути не митрополією Константинопольської церкви, а повністю незалежною, тобто мати статус патріархату.

«Автокефалія – це значить, що ми незалежні ні від Константинополя, ні від Москви, ні від іншої якоїсь церкви. А якщо ми залежні від тієї чи іншої церкви, то ми не маємо справжньої автокефалії», - нарікає патріарх.

На його думку, коли приймали Томос, то це був Томос про автокефалію. «Зараз відбувається вплив на нашого предстоятеля промосковських сил. І їхнє завдання – зруйнувати Київський патріархат», - сказав Філарет.

Він пообіцяв журналістам потім сказати, хто такі промосковські сили. «Я їх відчуваю. Якщо треба, я скажу і по іменам. Зараз не скажу, тому що ви перекручуєте», - сказав почесний патріарх журналістам.

Він сказав, що на Синоді виносив пропозицію зберігти єдність Української православної церкви і приймати Томос в тій частині, в якій він дає нам автокефалію.

Нагадаємо, сьогодні Священний синод УПЦ на засіданні заборонив архієреям і клірикам висувати свої кандидатури для обрання до Верховної Ради чи на посади місцевого самоврядування, де передбачене прийняття на постійну роботу.