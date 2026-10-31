Філіппіни підняли рівень небезпеки через вулкан: жителів евакуюють

Вулкан Майон під час виверження 30 жовтня 2026 року

За добу вулканологи зареєстрували 15 землетрусів і 30 каменепадів, авіацію попередили про небезпеку

На Філіппінах вулкан Майон перейшов до нової фази магматичного виверження. Після вибуху, який тривав майже шість хвилин, влада підвищила рівень небезпеки з другого до третього та рекомендувала евакуювати населення із шестикілометрової зони навколо кратера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Інститут вулканології та сейсмології Філіппін.

Вулкан викинув попіл на висоту три кілометри

Виверження розпочалося 30 жовтня об 11:53 за місцевим часом і завершилося через шість хвилин. Із кратера вирвався щільний стовп попелу, який піднявся приблизно на 3000 м над вершиною вулкана. Вітер поніс хмару на захід і південний захід. Попільні опади очікували в населених пунктах Дарага, Гуінобатан, Камаліг та сусідніх громадах провінції Албай.

Після цього фахівці підвищили рівень небезпеки з другого до третього за п'ятибальною шкалою. Це свідчить про перехід Майона до нової фази магматичного виверження. За оцінками науковців, найближчими днями та тижнями зростає ймовірність лавових потоків і пірокластичних потоків – небезпечних сумішей розпечених газів, попелу та уламків гірських порід, які швидко спускаються схилами вулкана.

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Вулкан продовжує виявляти ознаки активності

У новому зведенні за 31 жовтня філіппінський Інститут вулканології та сейсмології повідомив, що Майон залишається на третьому рівні небезпеки.

За останні 24 години фахівці зареєстрували:

15 вулканічних землетрусів;

30 випадків падіння уламків гірських порід;

один помірно вибуховий епізод виверження тривалістю шість хвилин.

Висота газово-попільного шлейфу коливалася від 100 до 3000 м над кратером. Науковці також зафіксували свічення кратера, яке було помітне неозброєним оком, та розширення вулканічної споруди. Останнє свідчить про продовження внутрішніх процесів у надрах гори.

За вимірюваннями 30 жовтня, викиди діоксиду сірки становили 988 тонн на добу. Цей газ є одним із показників активності вулкана, за яким фахівці стежать під час спостережень.

Вулканологи попереджають про можливі нові вибухи, лавові потоки, каменепади та пірокластичні потоки. Окрема загроза – лахари, тобто грязьові потоки з вулканічних відкладів. Вони можуть утворюватися під час сильних і тривалих дощів, коли вода змішується з попелом та уламками порід і рухається вниз схилами.

Влада евакуює населення, авіацію попередили про загрозу

Інститут вулканології рекомендував евакуювати всіх мешканців із постійної небезпечної зони радіусом 6 км навколо кратера. Перебування там загрожує життю через можливі лавові потоки, каменепади та розпечені хмари газу й попелу.

За інформацією філіппінського телеканалу GMA News, у місті Табако провінції Албай запровадили обов'язкову евакуацію населення з небезпечної території. У постраждалих районах також призупинили заняття в навчальних закладах.

Наслідки виверження відчули й сусідні населені пункти. Зокрема, у Гуінобатані повідомляли про випадіння вулканічного попелу. Мешканцям рекомендували захищати органи дихання, користуватися масками та обмежити перебування на відкритому повітрі.

Небезпека стосується й авіації. Фахівці заборонили польоти літаків поблизу вулкана. Попіл може потрапляти в авіаційні двигуни, пошкоджувати їхні компоненти та створювати загрозу для польотів.

Станом на останнє зведення 31 жовтня третій рівень небезпеки залишається чинним. Повідомлень про загиблих або руйнування внаслідок виверження не надходило.

Майон – один із найактивніших вулканів Філіппін

Вулкан Майон розташований у провінції Албай на острові Лусон. Його висота становить 2462 м. Він відомий майже ідеальною конічною формою та є популярним туристичним об'єктом.

Водночас Майон вважається одним із найактивніших вулканів країни. За останні чотири століття тут зафіксували понад 50 вивержень.

Найруйнівніше сталося в лютому 1814 року. Тоді виверження поховало місто Кагсава, загинули близько 1200 людей. Від поселення збереглася дзвіниця церкви, яка нині є однією з відомих історичних пам'яток Філіппін.

Нинішнє підвищення рівня небезпеки відбулося менш ніж через три місяці після того, як у серпні 2026 року вулканологи знизили його з третього до другого. Тоді фахівці зафіксували загальне послаблення активності Майона. Однак повного припинення вулканічного неспокою не оголошували.

Нагадаємо, у травні 2026 року «Главком» уже повідомляв про активізацію Майона. Тоді влада Філіппін також оголошувала евакуацію мешканців із прилеглих районів через посилення вулканічної активності. Фахівці попереджали про загрозу лавових потоків, попелу та зсувів.