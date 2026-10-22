Модель із Болграда представить Україну на конкурсі краси Miss Globe 2026

Марія Желяскова має титул «Віце Міс Земля 2025»

Українка Марія Желяскова візьме участь у міжнародному конкурсі краси The Miss Globe 2026. Вже у листопаді відбудеться фінал змагань. Про це пише «Главком» із посиланням на видання «Махала».

Що відомо про «Міс Одеса» Марію Желяскову

Марія Желяскова народила у Болграді. Нині українка мешкає на Філіппінах. Дівчина є випускницею Болградського ліцею №2 та Одеського Міжнародного гуманітарного університету за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».

Модель вже має досвід участі в конкурсах краси, а також є володаркою низки титулів. У 2024 році Марія Желяскова стала «Міс Одеса» та здобула звання «Міс Земля Україна».

Тоді ж дівчина продовжила свій шлях та наступного року брала участь у міжнародному конкурсі Miss Earth 2025. Так, уродженка Болграда стала «Віце Міс Земля», а Україна отримала восьме місце у конкурсі.

Подробиці конкурсу The Miss Globe 2026

Перший етап міжнародного конкурсу The Miss Globe 2026 відбудеться 24 жовтня у Таїланді. Нині триває онлайн-голосування за учасниць, за результатами якого оберуть топ-21 учасницю. 6 листопада очікується фінал конкурсу.

Нагадаємо, 19-річна модель Софія Орел з Умані представить Україну на міжнародному конкурсі «Міс Земля 2026» у Філіппінах вже цього грудня. У 2025 році Софія Орел взяла участь у конкурсі «Міс Україна 2025», де отримала титул «Міс Україна. Земля».