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Модель із Болграда представить Україну на конкурсі краси Miss Globe 2026

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Марія Желяскова 24 жовтня вирушить до Таїланду на відкриття конкурсу
фото: Іnstagram.com/mariamillion_

Марія Желяскова має титул «Віце Міс Земля 2025»

Українка Марія Желяскова візьме участь у міжнародному конкурсі краси The Miss Globe 2026. Вже у листопаді відбудеться фінал змагань. Про це пише «Главком» із посиланням на видання «Махала».

Що відомо про «Міс Одеса» Марію Желяскову

Модель із Болграда представить Україну на конкурсі краси Miss Globe 2026 фото 1
фото: Іnstagram.com/mariamillion_

Марія Желяскова народила у Болграді. Нині українка мешкає на Філіппінах. Дівчина є випускницею Болградського ліцею №2 та Одеського Міжнародного гуманітарного університету за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво». 

Модель із Болграда представить Україну на конкурсі краси Miss Globe 2026 фото 2
фото: Іnstagram.com/mariamillion_

Модель вже має досвід участі в конкурсах краси, а також є володаркою низки титулів. У 2024 році Марія Желяскова стала «Міс Одеса» та здобула звання «Міс Земля Україна».

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Тоді ж дівчина продовжила свій шлях та наступного року брала участь у міжнародному конкурсі Miss Earth 2025. Так, уродженка Болграда стала «Віце Міс Земля», а Україна отримала восьме місце у конкурсі.

Подробиці конкурсу The Miss Globe 2026

Модель із Болграда представить Україну на конкурсі краси Miss Globe 2026 фото 3
фото: Іnstagram.com/mariamillion_

Перший етап міжнародного конкурсу The Miss Globe 2026 відбудеться 24 жовтня у Таїланді. Нині триває онлайн-голосування за учасниць, за результатами якого оберуть топ-21 учасницю. 6 листопада очікується фінал конкурсу.

Нагадаємо, 19-річна модель Софія Орел з Умані представить Україну на міжнародному конкурсі «Міс Земля 2026» у Філіппінах вже цього грудня. У 2025 році Софія Орел взяла участь у конкурсі «Міс Україна 2025», де отримала титул «Міс Україна. Земля». 

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Теги: українці за кордоном Філіппіни модель Одещина конкурс краси

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