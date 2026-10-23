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Брат Меган Маркл звинуватив батька у зберіганні дитячої порнографії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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ФБР повідомило, що займається спровою батька герцогині
фото: кадри з відео

Томас Маркл-молодший заявив, що знайшов сотні зображень сексуального насильства над дітьми

Томас Маркл-молодший, брат герцогині Сассекської Меган Маркл, заявив, що виявив у речах їхнього батька матеріали із сексуальним насильством над дітьми. Чоловік звернувся до правоохоронців, а згодом знайшов, за його словами, додаткові підозрілі матеріали на комп’ютерах батька. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані видання The Sun.

За словами Томаса-молодшого, у липні він повідомив про знахідку на гарячу лінію ФБР, до організації, яка займається протидією експлуатації та пошуком зниклих дітей, а також до поліції штату Пенсильванія. Приводом став вміст старого телефона батька, у якому, як стверджує син, були відео та фотографії оголених дівчаток віком 10-11 років.

«Коли я виявив ці матеріали, я був нажаханий та не мав іншого вибору, крім як заявити на мого тата», – розповів Томас-молодший.

Він стверджує, що згодом знайшов чотири великі коробки із сотнями або навіть тисячами зображень сексуального насильства над неповнолітніми. За його словами, частина матеріалів зберігалася серед звичайних сімейних фотографій, а інші він виявив на жорстких дисках трьох комп’ютерів батька.

Томас-молодший заявив, що після знахідки припинить спілкування з батьком і готовий давати свідчення правоохоронцям. ФБР підтвердило, що отримало свідчення Томаса Маркла-молодшого. За інформацією видання, слідчі з Міжвідомчої ради з протидії торгівлі людьми призначили оперативну групу для роботи над справою.

Томас Маркл-старший нині перебуває в реабілітаційному закладі у Флориді після ампутації ноги наприкінці 2025 року. За даними видання, ним опікується його донька Саманта. Меган Маркл і принц Гаррі публічно не коментували цю історію.

Варто нагадати, що король Великої Британії Чарльз III прокоментував повернення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Монарх розповів, чи повернеться його син до своїх обовʼязків перед королівською родиною.

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Теги: поліція Велика Британія Філіппіни кримінал Меган Маркл

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