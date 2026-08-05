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Вулкан Фуего прокинувся в Гватемалі: влада розпочала евакуацію людей

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Вулкан Фуего прокинувся в Гватемалі: влада розпочала евакуацію людей
З кратера вулкана піднявся стовп попелу, газу та диму на висоту близько 4 кілометрів
фото: соцмережі

По всій країні оголосили помаранчевий рівень небезпеки – другий за ступенем загрози

Один із найактивніших і найнебезпечніших вулканів світу почав вивергатися, викидаючи потоки лави та стовпи попелу й диму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mirror.

З кратера вулкана піднявся стовп попелу, газу та диму на висоту близько 4 кілометрів, а хмара попелу поширилася на відстань до 60 кілометрів на захід від вулкана – це може суттєво ускладнити авіасполучення в регіоні.

Вулкан Фуего прокинувся в Гватемалі: влада розпочала евакуацію людей фото 1
фото: соцмережі

Кого евакуюють

Влада розпочала евакуацію мешканців населених пунктів, розташованих біля підніжжя вулкана, зокрема сіл Ель-Порвенір і Лас-Лахітас у муніципалітеті Сан-Хуан-Алотенанго. У регіоні закрили школи та призупинили роботу деяких підприємств.

Гватемальський інститут сейсмології, вулканології, метеорології та гідрології заявив, що вулкан наразі перебуває у своїй найінтенсивнішій фазі, і закликав людей бути максимально обережними в радіусі 10 кілометрів від нього. Про постраждалих чи загиблих станом на зараз не повідомляється.

Один із найактивніших вулканів світу

Вулкан Фуего заввишки майже 3800 метрів розташований у гірській системі Сьєрра-Мадре, приблизно за 16 кілометрів від Антигуа – одного з найвідоміших туристичних центрів Гватемали.

Фуего проявляє активність майже безперервно: невеликі викиди попелу й газів та слабкі вибухи відбуваються тут кожні 15–20 хвилин. Натомість масштабні виверження трапляються значно рідше – нинішнє стало дев'ятим великим виверженням із 2015 року та третім за останні чотири роки.

Попереднє значне виверження сталося у 2023 році, коли з небезпечної зони евакуювали близько 1,7 тисячі людей. Найруйнівнішою залишається катастрофа 2018 року: тоді пірокластичні потоки й лава накрили навколишні населені пункти, а загинули понад 200 людей – багато хто зі жертв не встиг вибратися зі шляху стрімких потоків, що спускалися ущелиною Лас-Лахас.

Через свою активність Фуего залишається популярним об'єктом для туристичних сходжень – саме тому влада щоразу застерігає відвідувачів не наближатися до схилів під час посилення активності. Так, ще в червні цього року група туристів опинилася небезпечно близько до розпечених уламків лави під час одного з раптових викидів і була змушена терміново відходити від кратера.

Вулкан розташований у межах Тихоокеанського вогняного кільця – зони підвищеної сейсмічної й вулканічної активності, де відбувається понад 90% усіх землетрусів у світі.

Нагадаємо, схожа ситуація нещодавно розгорталася на Гаваях, де знову активізувався один із найактивніших вулканів світу – Кілауеа.

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Теги: виверження соцмережі влада вулкан катастрофа

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