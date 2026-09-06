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В Індонезії прокинувся небезпечний вулкан Анак-Кракатау

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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В Індонезії прокинувся небезпечний вулкан Анак-Кракатау
Лава під час виверження вулкана Анак-Кракатау в Зондській протоці, 5 вересня
фото: Центр вулканології та зменшення ризиків геологічних катастроф Індонезії

Через викиди попелу шість аеропортів призупинили роботу, а сотні пасажирів застрягли в головному аеропорту Джакарти

Виверження вулкана Анак-Кракатау в Індонезії призвело до масштабних перебоїв в авіасполученні. Шість аеропортів призупинили роботу, а в головному аеропорту Джакарти скасування та затримки торкнулися сотень рейсів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міжнародний аеропорт Сукарно-Хатта призупинив польоти до 13:30 за місцевим часом через вулканічний попіл. За даними оператора аеропорту Angkasa Pura, обмеження торкнулися 301 рейсу, з яких 58 – міжнародні. Сотні пасажирів застрягли в аеропорту. Singapore Airlines скасувала рейси до Джакарти та з неї до кінця дня.

Анак-Кракатау, розташований приблизно посередині між островами Ява та Суматра, вивергається з вечора п'ятниці. У неділю вулканічний попіл зафіксували в районі аеропорту. За даними метеорологічного агентства Індонезії, з боку Яви попіл піднявся на висоту до 6 км, а з боку Суматри – до 15 км. Він також дістався окремих районів провінції Бантен на Яві.

Через поширення вулканічного попелу влада Індонезії планує штучно викликати дощ. Для цього можуть застосувати технологію засівання хмар спеціальними реагентами. Очікується, що опади допоможуть швидше очистити повітря та змити попіл.

Влада закликала жителів зберігати пильність, під час випадання попелу користуватися масками та засобами захисту очей, менше перебувати на вулиці та бути обережними за кермом через погіршення видимості.

Поромне сполучення в Зондській протоці продовжує працювати. Водночас суднам рекомендували не наближатися ближче ніж на 3 км до кратера Анак-Кракатау.

Того ж дня активізувався вулкан Семеру у Східній Яві, приблизно за 850 км від Анак-Кракатау. Під час виверження він викинув стовп попелу на висоту близько кілометра.

Нагадаємо, у грудні 2018 року виверження Анак-Кракатау спричинило руйнівне цунамі, яке вдарило по узбережжях островів Ява та Суматра. Тоді загинули близько 400 людей, понад 40 тис. були змушені залишити свої домівки. Після виверження вулкан втратив понад дві третини своєї висоти – вона зменшилася приблизно з 340 до 110 м. Науковці припускали, що значна частина вулканічної маси одночасно зсунулася в море, спричинивши хвилі заввишки до 5 м.

Сам Анак-Кракатау виник близько століття тому на місці вулкана Кракатау, а його назва означає «дитя Кракатау». У 1883 році катастрофічне виверження Кракатау спричинило серію цунамі, внаслідок яких загинули понад 36 тис. людей.

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Теги: вулкан Індонезія аеропорт виверження

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