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На Гаваях у Тихий океан обвалилася відома 550-річна морська арка

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На Гаваях у Тихий океан обвалилася відома 550-річна морська арка
Hōlei Sea Arch у Національному парку «Гавайські вулкани» до обвалу
фото: Surfer

Арка була популярною локацією для відвідувачів парку та роками залишалася нестабільною

Знакова 27-метрова Hōlei Sea Arch в Національному парку «Гавайські вулкани» на Великому острові впала в океан, а відвідувачам нагадали триматися подалі від нестійких скель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN та Національну службу парків США.

Висота арки сягала близько 90 футів – 27,4 м. Кам’яна формація виступала зі стрімких морських скель у Тихий океан. До неї можна було підійти недалеко від кінця дороги Chain of Craters Road, а оглядовий майданчик розташовувався приблизно за 300 м від її шлагбаума.

Арка утворилася приблизно 550 років тому в давньому лавовому потоці. За даними NPS, її створила диференційна ерозія: шари лави мали різну твердість і руйнувалися з неоднаковою швидкістю. Морські арки – тимчасові утворення: з часом вони обвалюються, а на їхньому місці можуть з’явитися нові, коли берегова лінія зміщується вглиб острова. 

На Гаваях у Тихий океан обвалилася відома 550-річна морська арка фото 1
фото: Національна служба парків США

Коли зникла арка

У середу, 23 вересня, Hōlei Sea Arch ще стояла, а в ніч проти понеділка, 27 вересня, її вже не було. Точний час обвалу невідомий. У ці дні парк тимчасово закривали через тропічний шторм Nolo, тож арка могла впасти саме тоді. Офіційно причину обвалу не називають.

«Hōlei Sea Arch була дуже особливим місцем для багатьох відвідувачів з усього світу», – повідомила адміністрація Національного парку «Гавайські вулкани».

Служба парків закликала відвідувачів триматися подалі від нестійких скель, які обриваються в океан вертикально і створюють серйозну небезпеку падіння. На знімках у соцмережах видно, як люди заходять до закритої зони поблизу місця, де стояла арка. Так вони наражають на ризик себе й рятувальників. Скелі можуть обвалитися без попередження.

На Гаваях у Тихий океан обвалилася відома 550-річна морська арка фото 2
фото: Гавайське громадське радіо

Узбережжя роками було нестабільним

Скелі біля арки показували ознаки нестійкості вже давно. Землетруси під час виверження Кілауеа у 2018 році й обвал його вершини пошкодили скелі поблизу. Сам Кілауеа – один з найактивніших вулканів світу, він вивергався і у вересні 2021 року.

У січні 2020 року нові тріщини та ознаки нестійкості змусили закрити початковий оглядовий майданчик. У березні того ж року відкрили безпечніший, далі від краю скелі. Пізніше у 2020 році сильний прибій під час тропічного шторму Darby відламав шматок нижньої частини арки.

У липні 2022 року потужна хвиля знову вибила з основи арки великий фрагмент, і парк попередив, що вона може обвалитися будь-якої миті.

Нагадаємо, у березні Гаваї пережили найсильнішу за понад 20 років повінь. Як повідомляв «Главком», влада наказала евакуювати понад 5500 людей на північ від Гонолулу.

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Теги: США туризм шторм виверження

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