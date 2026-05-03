На Філіппінах прокинувся вулкан Майон

Аліна Самойленко
фото: Вікіпедія

Майон є одним із найактивніших вулканів країни та популярним туристичним об'єктом

Влада Філіппін оголосила про термінову евакуацію тисяч мешканців із районів, прилеглих до вулкана Майон, що розташований на південь від Маніли. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Через посилення активності вулкана було запроваджено 3-й рівень тривоги за п'ятибальною шкалою. Фахівці Інституту вулканології зафіксували «стромболіанську активність» та короткочасні виверження лави, попередивши населення про загрозу зсувів ґрунту та небезпеку лавових потоків.

Наразі понад 1500 сімей перебувають у спеціальних евакуаційних центрах, а влада суворо рекомендує залишатися за межами шестикілометрової зони відчуження. У провінції Албай кілька міст опинилися під шаром густого попелу, що спричинило серйозні збої в русі транспорту.

Майон, відомий своєю майже ідеальню конічною формою, є одним із найактивніших вулканів країни та популярним туристичним об'єктом, проте зараз він становить пряму загрозу для життів місцевого населення.

Нагадаємо, раніше на Філіппінах прокинувся вулкан Тааль, розташований на острові поблизу столиці Маніли. Виверження супроводжувалося трьома потужними викидами попелу та газу, при цьому стовпи диму піднялися на висоту до двох кілометрів. 

Незважаючи на загрозливу ситуацію, над вулканом було зафіксовано унікальне природне явище: під час виверження в небі з'явилася веселка, створюючи неймовірну та вражаючу картину.

Як відомо, у серпні на Гаваях знову активізувався один із найактивніших вулканів світу – Кілауеа. 

За даними Геологічної служби США, виверження відбулося в кратері Halema‘uma‘u та стало вже 31-м епізодом з грудня 2024 року.

Під час останнього спалаху висота лавових фонтанів досягала майже 100 метрів. Найбільш потужні викиди фіксувалися з північного жерла, тоді як інші осередки демонстрували слабшу активність.

