В Індонезії через виверження вулкану загинули люди

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Троє громадян Сінгапуру загинули внаслідок виверження вулкана Дуконо
На острові Хальмахера загинули туристи, тривають пошуки зниклих

У п’ятницю, 8 травня, в індонезійській провінції Північне Малуку сталося потужне виверження вулкана Дуконо. Стихія заскочила зненацька групу іноземних туристів, що перебували на схилах гори. Наразі рятувальні служби працюють у надскладних умовах через густий попіл та загрозу нових викидів лави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За офіційними даними агентства BASARNAS, внаслідок ранкового виверження загинули троє громадян Сінгапуру. Трагедія сталася миттєво, коли вулкан викинув у повітря гігантський стовп диму та розпеченого попелу. Крім того, критичною залишається ситуація з групою відпочивальників, які перебували на маршруті під час вибуху: 20 туристів офіційно вважаються зниклими безвісти. Їхня доля наразі невідома, оскільки зв'язок у районі катастрофи відсутній.

Індонезія є світовим лідером за кількістю діючих вулканів – їх тут налічується близько 120. Країна розташована вздовж Тихоокеанського «Вогняного кільця», де стикаються тектонічні плити, що призводить до регулярних землетрусів та вивержень. Вулкан Дуконо є одним із найактивніших у регіоні, проте його сьогоднішня активність стала нетипово руйнівною для цього періоду.

Нагадаємо, влада Філіппін оголосила про термінову евакуацію тисяч мешканців із районів, прилеглих до вулкана Майон, що розташований на південь від Маніли. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Через посилення активності вулкана було запроваджено 3-й рівень тривоги за п'ятибальною шкалою. Фахівці Інституту вулканології зафіксували «стромболіанську активність» та короткочасні виверження лави, попередивши населення про загрозу зсувів ґрунту та небезпеку лавових потоків.

