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Два військові літаки зіткнулися в небі над Філіппінами, екіпажі загинули

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Два військові літаки зіткнулися в небі над Філіппінами, екіпажі загинули
Четверо пілотів загинули внаслідок зіткнення військових літаків на Філіппінах
скриншот з відео

Повітряні сили Філіппін тимчасово припинили польоти літаків SF-260 та розпочали розслідування обставин аварії

На Філіппінах під час навчального польоту зіткнулися два військові літаки SF-260. Унаслідок авіакатастрофи загинули четверо пілотів, які перебували на борту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на GMA News та Повітряні сили Філіппін.

Аварія сталася 23 жовтня близько 15:51 за місцевим часом під час тренувального польоту на авіабазі Фернандо в місті Ліпа провінції Батангас, на південь від столиці країни Маніли. За інформацією місцевих ЗМІ, два одномоторні навчальні літаки SF-260 зіткнулися в повітрі, після чого впали на територію військової бази.

На оприлюднених телеканалом GMA News кадрах видно момент зіткнення повітряних суден.

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Повітряні сили Філіппін підтвердили загибель усіх чотирьох військових льотчиків. Водночас інших жертв або постраждалих унаслідок падіння літаків не зафіксовано.

Після катастрофи військове командування тимчасово заборонило польоти всіх літаків SF-260, які перебувають на озброєнні країни. Обмеження діятимуть на час розслідування причин аварії.

У Повітряних силах зазначили, що співпрацюють із родинами загиблих та надають їм необхідну допомогу. Імена льотчиків наразі не розголошують із поваги до приватності їхніх близьких.

Що відомо про літаки SF-260? Це легкі одномоторні літаки італійського виробництва, які використовують для підготовки військових пілотів. Повітряні сили Філіппін експлуатують ці машини для навчальних польотів.

Це не перша смертельна катастрофа літаків такого типу в країні. У травні 2026 року навчальний SF-260 розбився в гірській місцевості провінції Бенгет. Тоді загинули двоє пілотів. Ще одна аварія SF-260 сталася у 2023 році. Вона також забрала життя двох військових льотчиків.

Нагадаємо, 17 травня 2026 року під час авіашоу Gunfighter Skies у штаті Айдахо, США, зіткнулися два військові літаки EA-18G Growler. Інцидент стався під час демонстраційного польоту поблизу авіабази Маунтін-Гоум. Усім чотирьом членам екіпажів вдалося катапультуватися, після чого їх було доправлено до шпиталю.

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Теги: аварія катастрофа Філіппіни авіакатастрофа військові літак авіація

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