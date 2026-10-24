Два військові літаки зіткнулися в небі над Філіппінами, екіпажі загинули

Повітряні сили Філіппін тимчасово припинили польоти літаків SF-260 та розпочали розслідування обставин аварії

На Філіппінах під час навчального польоту зіткнулися два військові літаки SF-260. Унаслідок авіакатастрофи загинули четверо пілотів, які перебували на борту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на GMA News та Повітряні сили Філіппін.

Аварія сталася 23 жовтня близько 15:51 за місцевим часом під час тренувального польоту на авіабазі Фернандо в місті Ліпа провінції Батангас, на південь від столиці країни Маніли. За інформацією місцевих ЗМІ, два одномоторні навчальні літаки SF-260 зіткнулися в повітрі, після чого впали на територію військової бази.

На оприлюднених телеканалом GMA News кадрах видно момент зіткнення повітряних суден.

Повітряні сили Філіппін підтвердили загибель усіх чотирьох військових льотчиків. Водночас інших жертв або постраждалих унаслідок падіння літаків не зафіксовано.

Після катастрофи військове командування тимчасово заборонило польоти всіх літаків SF-260, які перебувають на озброєнні країни. Обмеження діятимуть на час розслідування причин аварії.

У Повітряних силах зазначили, що співпрацюють із родинами загиблих та надають їм необхідну допомогу. Імена льотчиків наразі не розголошують із поваги до приватності їхніх близьких.

Що відомо про літаки SF-260? Це легкі одномоторні літаки італійського виробництва, які використовують для підготовки військових пілотів. Повітряні сили Філіппін експлуатують ці машини для навчальних польотів.



Це не перша смертельна катастрофа літаків такого типу в країні. У травні 2026 року навчальний SF-260 розбився в гірській місцевості провінції Бенгет. Тоді загинули двоє пілотів. Ще одна аварія SF-260 сталася у 2023 році. Вона також забрала життя двох військових льотчиків.

Нагадаємо, 17 травня 2026 року під час авіашоу Gunfighter Skies у штаті Айдахо, США, зіткнулися два військові літаки EA-18G Growler. Інцидент стався під час демонстраційного польоту поблизу авіабази Маунтін-Гоум. Усім чотирьом членам екіпажів вдалося катапультуватися, після чого їх було доправлено до шпиталю.