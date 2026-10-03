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У вересні на Землі з'явилися два нові острови

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У вересні на Землі з'явилися два нові острови
Невелика ділянка суходолу у водах на північ від вулкана Анак-Кракатау в Індонезії
фото: Yodistara Nugraha

Нові клаптики суходолу виникли внаслідок виверження вулкану в Індонезії

Після потужного виверження вулкана Анак-Кракатау в Індонезії поблизу нього сформувалися два нові острови. Як інформує «Главком», про це пише Bloomberg із посиланням на дані Геологічного агентства Індонезії.

Нові надводні утворення помітили після 25-годинного виверження, яке розпочалося 4 вересня. Один об’єкт розташований приблизно за 760 метрів на північний захід від узбережжя Анак-Кракатау, другий – приблизно за 495 метрів на південний схід.

За попередньою версією Геологічного агентства, під час виверження відносно рідка магма могла вийти на поверхню через видовжений розлом, орієнтований із північного заходу на південний схід. Викинутий вулканічний матеріал сформував два частково надводні пагорби.

Як зазначає видання, поява окремих островів у межах кальдери Кракатау може бути першою подібною подією за 96 років. Після катастрофічного виверження 1883 року тут сформувався Анак-Кракатау, який остаточно піднявся над рівнем моря у 1930 році. Відтоді інших відомих окремих островів у цій частині кальдери не виникало.

Одне з перших відеопідтверджень нового утворення випадково отримав активіст із Південного Лампунгу Йодистара Нуграха. Він шукав зниклих журналістів і волонтерів, коли його дрон зафіксував темну ділянку суші у воді на північний захід від вулкана.

«Спочатку я не зрозумів, що міг зафіксувати щось нове», – розповів Нуграха Bloomberg.

Видання нагадує, що Анак-Кракатау тривалий час залишався відносно спокійним, перш ніж активність відновилася в липні 2026 року. Під час вересневого виверження площа острова збільшилася майже на 33 гектари через лавові потоки та пірокластичний матеріал.

Фахівці наголошують, що доля нових утворень залежатиме від їхнього походження та стійкості до хвиль. Якщо це пухкий вулканічний матеріал, він може швидко розмитися.

Нагадаємо, крихітний індонезійський острів Великий Карімун за менш ніж 40 кілометрів від Сінгапуру перетворився на головний азійський хаб для перевалки санкційної російської нафти.

 

 

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Теги: виверження вулкан Індонезія

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