Суддя Гарський, який змушує злочинців читати, придумав нову методику

Старі американські стрічки добре вплинуть на обвинуваченого

Суддя Малиновського райсуду Одеси Олександр Гарський, який багатьох своїх підсудних зобов’язав читати книжки, вигадав нове нестандартне покарання для порушників закону. У інтерв’ю «Главкому» він розповів, що має ідею призначати засудженим, у яких проблеми із читанням, перегляд фільмів. Для цього вже відібрав американські кінострічки 40-50 років XX століття.

«Не хочу відкривати таємниці, невдовзі ви побачите це в одному з вироків. Покарання стосуватиметься дрібного шахрайства. Я розраховую, що перегляд фільму позитивно вплине на обвинуваченого, аби у майбутньому той не скоював злочинів», – пояснив суддя.

Як повідомляв «Главком», у жовтні 2021 року суддя Олександр Гарський зобов’язав двох хлопців віком 19 і 23 роки, обвинувачуваних у крадіжці, прочитати декілька художніх літературних творів.

Розлянувши справу про крадіжку, суддя призначив обвинувачуваним рік умовного терміну ув’язнення та склав невеликий список літературних творів, які буде потрібно прочитати протягом цього часу: повість (за іншими виданнями роман) «Пригоди Тома Сойєра», 1876 р., автор – Марк Твен; роман «Пригоди Гекльберрі Фінна», 1884 р., автор – Марк Твен; пригодницька повість (за іншими виданнями роман) «Біле Ікло», 1906 р., автор – Джек Лондон; аірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі …».

Також одесит-забіяка має прочитати дитячий роман, щоб позбутися поганих думок – рішення суду.