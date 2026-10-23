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Фінансування житла для ветеранів зросте на 1,2 млрд грн у 2027 році

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Фінансування житла для ветеранів зросте на 1,2 млрд грн у 2027 році
На житло для ветеранів у 2027 році планують спрямувати на 1,2 млрд грн більше, ніж цьогоріч
фото: depositphotos.com

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім озвучив плани фінансування житлових програм на 2027 рік

У 2027 році на фінансування програми забезпечення ветеранів житлом планують спрямувати 6,9 млрд грн. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2026 році. Про це заявив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім в ефірі «Новини.Live».

За його словами, у 2026 році на програму було передбачено 5,7 млрд грн, що дасть змогу забезпечити житлом близько 2 тисяч сімей.

«Попри скорочення бюджету, фінансування цієї програми збільшили. Ми розуміємо, наскільки важливим є житлове питання для ветеранів», – наголосив Віталій Кім.

Міністр також розповів про інші механізми житлової підтримки ветеранів.

Зокрема, програма житлових ваучерів номіналом 2 млн грн реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій. За словами Кіма, комісії погодили понад 33 тисячі заявок, а 3296 заявок на загальну суму 6,6 млрд грн передали на бронювання ваучерів.

Ще один інструмент – пільгова іпотека за програмою «єОселя». Для ветеранів діє ставка 3% річних, а різницю компенсує держава. За словами міністра, за три місяці після зміни умов більш ніж 400 ветеранів отримали кредити за пільговою ставкою.

«Для тих, хто не хоче чекати в черзі й має можливість сплачувати кредит, це реальний інструмент вирішення житлового питання. У наших реаліях 3% річних – досить вигідні умови», – зазначив він.

Крім того, у співпраці з Банком розвитку Ради Європи готують програму житлового кредитування для ветеранів із фінансуванням у розмірі 60 млн євро. Її запуск попередньо запланований на перший квартал 2027 року.

Водночас міністр визнав, що наявні механізми потребують подальшого вдосконалення. Зокрема, програмою компенсації оренди користуються не так активно, як очікувалося, через складність оформлення документів і вимоги до підтвердження орендних відносин.

Окрема програма будівництва житла для ветеранів, яку пропонувало Міністерство у справах ветеранів, наразі знаходиться на доопрацюванні.

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Теги: держава фінансування Віталій Кім ветеран Міністерство у справах ветеранів

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