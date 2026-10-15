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Оператори систем розподілу ДТЕК Мережі сплатили 4,4 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 року

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Оператори систем розподілу ДТЕК Мережі сплатили 4,4 млрд грн податків за дев’ять місяців 2026 року

ОСР ДТЕК Мережі збільшили сплату податків на 9% з початку року

За січень–вересень 2026 року оператори систем розподілу ДТЕК Мережі сплатили 4,4 млрд грн податків до державного та місцевих бюджетів. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили в ДТЕК.

«За 9 місяців 2026 року оператори систем розподілу ДТЕК Мережі сплатили 4,4 млрд гривень податків до державного та місцевих бюджетів Києва, Київщини, Одещини, Дніпропетровщини й Донеччини. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року», – йдеться в ньому.

Зазначається, що із загальної суми 3,6 млрд гривень надійшли до державного бюджету, ще 0,8 млрд гривень – до бюджетів місцевих громад.

У компанії наголосили, що податкові надходження спрямовуються на фінансування суспільно важливих потреб, зокрема роботи медичних та освітніх закладів, відновлення пошкодженої інфраструктури та підтримку обороноздатності країни.

«Збільшення податкових відрахувань свідчить про стабільну роботу ОСР ДТЕК Мережі та відповідальне виконання зобов’язань перед державою і громадами. Навіть в умовах повномасштабної війни та постійного руйнування росією енергоінфраструктури ми продовжуємо забезпечувати розподіл електроенергії для мільйонів клієнтів і робити свій внесок у стійкість української економіки», – зазначила генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова інвестував в економіку України 2,4 млрд євро.

Теги: фінансування податки ДТЕК

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Бізнес

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