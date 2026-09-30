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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Тоді – усім по 1000 грн. Тепер – де взяти $27 млрд? Як за рік змінилася українська реальність

glavcom.ua
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фото: finance.ua

Війна у 2026 році коштуватиме Україні $155 млрд, із яких наразі бракує $27 млрд, а ще майже $30 млрд зовнішнього фінансування залежать від виконання зобов'язань Києва

Тоді – усім по 1000 гривень.

Тепер – де взяти $27 млрд?

Війна та сама. Рахунок інший.

Майже рік тому я сидів на зустрічі з тодішньою прем’єркою Юлією Свириденко. Довгий ряд урядовців і державних топменеджерів довго пояснювали журналістам, чому тисячі кілометрів безкоштовних поїздок «Укрзалізницею» і тисяча гривень від держави – це не популізм.

Я про це писав тоді.

Минуло 11 місяців.

Тепер зустріч із новим прем’єром Сергієм Корецьким. Він теж в елегантних окулярах, але бачить у них чомусь геть іншу картинку.

Тепер зупинка всіх некритичних видатків, гострий брак фінансування, екстрені рішення.

Причому всі ці одкровення відбувалися у прямому сенсі під гуркіт вибухів.

Говорили про інфляцію війни, стан державних фінансів, зовнішнє фінансування і великі проблеми з ним.

Корецький назвав цифру, яка добре пояснює масштаб наших проблем: $155 млрд – загальна вартість війни для України у 2026 році. Війна, по суті, з’їдає три чверті наших видатків.

Але це не лише бюджетні гроші. У суму входить і озброєння, яке партнери передають Україні – ракети, техніка, літаки, пускові установки.

Із цих $155 млрд зараз бракує $27 млрд.

Близько $7 млрд уряд планує знайти всередині бюджету – за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків. Бай бай усі «тисячовесни»?

Ще $20 млрд – предмет переговорів із партнерами.

А окремо є ще $29,5 млрд, які Україна ризикує недоотримати від міжнародних партнерів, якщо не виконає взяті на себе зобов’язання.

Депутати, ау! Вам все ок?

Прем'єр каже, позачергове засідання вже мало б відбутися. Але керівництво Ради обіцяє «прискоритись» і зібрати всіх хіба що в понеділок 12 жовтня.

Тепер дуже добре видно різницю.

А наступного року війна коштуватиме ще дорожче.

Ось так змінилася реальність за один рік.

Фокус став геть іншим.

Залишається лише сподіватись, що правда лікує. І ми встигаємо.

Більше деталей і цифр вже на «Главкомі» .

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: популізм війна гроші Держбюджет фінансування Україна озброєння

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Микола Підвезяний

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