Тоді – усім по 1000 грн. Тепер – де взяти $27 млрд? Як за рік змінилася українська реальність
Війна у 2026 році коштуватиме Україні $155 млрд, із яких наразі бракує $27 млрд, а ще майже $30 млрд зовнішнього фінансування залежать від виконання зобов'язань Києва
Тоді – усім по 1000 гривень.
Тепер – де взяти $27 млрд?
Війна та сама. Рахунок інший.
Майже рік тому я сидів на зустрічі з тодішньою прем’єркою Юлією Свириденко. Довгий ряд урядовців і державних топменеджерів довго пояснювали журналістам, чому тисячі кілометрів безкоштовних поїздок «Укрзалізницею» і тисяча гривень від держави – це не популізм.
Я про це писав тоді.
Минуло 11 місяців.
Тепер зустріч із новим прем’єром Сергієм Корецьким. Він теж в елегантних окулярах, але бачить у них чомусь геть іншу картинку.
Тепер зупинка всіх некритичних видатків, гострий брак фінансування, екстрені рішення.
Причому всі ці одкровення відбувалися у прямому сенсі під гуркіт вибухів.
Говорили про інфляцію війни, стан державних фінансів, зовнішнє фінансування і великі проблеми з ним.
Корецький назвав цифру, яка добре пояснює масштаб наших проблем: $155 млрд – загальна вартість війни для України у 2026 році. Війна, по суті, з’їдає три чверті наших видатків.
Але це не лише бюджетні гроші. У суму входить і озброєння, яке партнери передають Україні – ракети, техніка, літаки, пускові установки.
Із цих $155 млрд зараз бракує $27 млрд.
Близько $7 млрд уряд планує знайти всередині бюджету – за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків. Бай бай усі «тисячовесни»?
Ще $20 млрд – предмет переговорів із партнерами.
А окремо є ще $29,5 млрд, які Україна ризикує недоотримати від міжнародних партнерів, якщо не виконає взяті на себе зобов’язання.
Депутати, ау! Вам все ок?
Прем'єр каже, позачергове засідання вже мало б відбутися. Але керівництво Ради обіцяє «прискоритись» і зібрати всіх хіба що в понеділок 12 жовтня.
Тепер дуже добре видно різницю.
А наступного року війна коштуватиме ще дорожче.
Ось так змінилася реальність за один рік.
Фокус став геть іншим.
Залишається лише сподіватись, що правда лікує. І ми встигаємо.
Більше деталей і цифр вже на «Главкомі» .
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