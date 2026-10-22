Мільйони на ялинку та розваги: кому ВДНГ довірив «Зимову країну»

ВДНГ витратить майже 11 млн грн на новорічне оформлення та розваги

Підряд на 10,84 млн грн отримав підприємець, який за попередні три роки мав державних замовлень лише на 398 тис. грн

Національний комплекс «Експоцентр України», який належить до сфери управління Державного управління справами (ДУС), уклав договір на 10,84 млн грн для організації проєкту «Зимова країна на ВДНГ 2026/2027». Кошти передбачені на декоративне оформлення та розважальну програму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані електронної системи закупівель Prozorro.

Договір уклали 15 жовтня 2026 року з фізичною особою-підприємцем Вадимом Сухенком. Його загальна вартість становить 10,84 млн грн без ПДВ.

Відповідно до умов закупівлі, підприємець має надати комплекс послуг зі створення декоративного оформлення та організації розважальної програми для проєкту «Зимова країна на ВДНГ 2026/2027». Захід триватиме з 27 листопада 2026 року до 14 березня 2027 року.

Найбільшу суму в кошторисі передбачено на ілюмінаційне оформлення. Монтаж і демонтаж гірлянд та головної ялинки коштуватимуть 1,77 млн грн. Водночас сама ялинка разом із декоративними подарунками навколо неї обійдеться окремо у 705 тис. грн.

На організацію розважальної програми виділили 1,35 млн грн. За ці кошти підрядник має забезпечити анімаційну програму, анімаційно-розважальне обслуговування локацій протягом 27 днів, а також програму відкриття заходу.

Крім того, до переліку послуг входить організація різдвяних і новорічних розважальних програм із виступами музичних гуртів або колективів та участю ведучого. Також передбачено монтаж і демонтаж сцени та необхідного технічного обладнання.

Згідно з умовами договору, авансовий платіж становить 5 млн грн. Решту суми замовник має перерахувати протягом трьох робочих днів після надання послуг.

Джерелом фінансування закупівлі визначено власний бюджет Національного комплексу «Експоцентр України». Йдеться про кошти, отримані підприємством від господарської діяльності.

Водночас у технічній специфікації закупівлі серед спонсорів проєкту зазначені державний Ощадбанк та міжнародна платіжна система Mastercard.

Закупівлю провели за переговорною процедурою. Підставою для укладення договору з Вадимом Сухенком стала його перемога в мистецькому конкурсі.

Конкурсна комісія оцінювала пропозицію за десятибальною шкалою. Серед критеріїв були вплив проєкту на зростання культурного капіталу країни, очікувана результативність, охоплення цільової аудиторії, інноваційність і креативність, а також рівень кадрового й матеріально-технічного забезпечення та досвід виконання аналогічних проєктів.

За результатами оцінювання середній бал пропозиції підприємця становив вісім із десяти можливих.

Генеральним директором Національного комплексу «Експоцентр України» є Євген Мушкін.

Вадим Сухенко зареєстрований як фізична особа-підприємець у Києві з 2020 року. Упродовж 2023–2025 років він отримав державні підряди на загальну суму 398 тис. грн.

Замовниками попередніх послуг підприємця були Київський академічний театр на Печерську та Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського й Михайла Старицького.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що керуюча компанія столичного ТРЦ Ocean Plaza замовила організацію святкових заходів на 6,6 млн грн. Найбільшу суму – 2,22 млн грн – передбачено на святкування дня народження торговельного центру, зокрема створення фотозон, залучення блогерів і проведення благодійного аукціону.

Ще 1,32 млн грн планують витратити на різдвяно-новорічну програму з резиденцією Санти, дитячими майстер-класами, конкурсами та святковими виступами.

Підряд отримала столична рекламна агенція «Профі Едз», яка виявилася єдиним учасником закупівлі. При цьому 66,65% компанії, що управляє Ocean Plaza, належить державі після конфіскації частки російських олігархів Ротенбергів.