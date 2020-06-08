Собянін оголосив про скасування карантину в Москві



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Сергій Собянін: з 9 червня у Москві скасують режим самоізоляції

З 9 червня роботу відновлять перукарні, салони краси, фотоательє, ветеринарні клініки. Будуть скасовані обмеження на роботу каршерінга і кладовищ

Мер Москви Сергій Собянін оголосив, що з 9 червня у Москві скасують режим самоізоляції, пропуску і графік прогулянок, введені в місті через пандемію коронавірусу. Про це повідомляють росЗМІ.

«Жителі міста, включаючи москвичів старше 65 років і громадян, які страждають хронічними захворюваннями, можуть без обмежень виходити на вулицю, їздити у своїх справах і відвідувати громадські місця», - сказав Собянін.

З 9 червня роботу відновлять перукарні, салони краси, фотоательє, ветеринарні клініки. Будуть скасовані обмеження на роботу каршерінга і кладовищ. Також у цей день запрацюють соціальні картки, що дають право на безкоштовний проїзд громадянам, які мають пільги.

З 16 червня відновлять роботу стоматологічні клініки, бібліотеки, ріелторські контори, служби прокату, музеї, виставкові зали і зоопарки.

Крім того, жителям міста дозволять відвідувати спортивні заходи, але за умови, що трибуни будуть заповнені не більше ніж на 10%. Також в цей день запрацюють літні веранди ресторанів і кафе, а з 23 червня - стаціонарні заклади громадського харчування.

З 23 червня повинні запрацювати фітнес-клуби і басейни. У цей день відновиться пасажирська навігація по Москві-річці. Також будуть зняті обмеження на роботу дитсадків.

Крім того, з 23 червня жителям Москви також дозволять користуватися лавочками, дитячими гойдалками, вуличними тренажерами та іншими «елементами громадської інфраструктури».

Як повідомлялось, за добу у Росії зафіксували 8 984 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 8 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 402 709 осіб.

У свою чергу, одужала 3 140 721 людина. Всього у світі 7 007 948 осіб інфіковано.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 110 513 осіб, Великій Британії – 40 625, Бразилії – 36 455, Італії – 33 899, Франції – 29 158 та Іспанії – 27 136. У Китаї загалом – 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 941 978), Бразилія (691 758), Росія (467 073), Велика Британія (287 621), Індія (257 486), Іспанія (241 550), Італія (234 998), Перу (196 515), Франція (191 102), Німеччина (185 750), Іран (171 789) і Туреччина (170 132).