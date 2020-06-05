Саакашвілі зібрав Офіс простих рішень у себе вдома на бенкет: фотофакт



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Михайло Саакашвілі показав, хто з ним працюватиме в Офісі прстих рішень

Саакашвілі в п'ятницю зібрав у себе вдома нову команду Нацради реформ

Голова виконавчого комітету Нацради реформ Михайло Саакашвілі вже сформував свою команду для Офісу простих рішень. Наразі в ньому працює 17 людей. І щоб новоспечений колектив скоріше згуртувався, колишній президент Грузії зібрав їх у себе вдома за святковим столом.

«Пригощаю вдома нову команду Нацради реформ», - написав Саакашвілі у «Фейсбуці» та опублікував фото команди.

Він додав, що це є «відмінне поєднання досвіду і молодіжного ідеалізму».

«Сподіваюся, результати роботи будуть наочними й дуже швидкими», - додав Саакашвілі.

Зазначимо, як йдеться у матеріалі «Бабеля», серед 17 людей в новоспеченій структурі працюють сам Саакашвілі і його заступник Олександр Ольшанський. Також в Офісі уже представили виконавчого директора Марію Барабаш. Вона є співзасновником «Спілки українських підприємців» та інвестиційної компанії A7 Capital.

Куратором міжнародних відносин і судової реформи буде Поліна Чиж. Вона є фахівцем з питань кримінальної юстиції, а також свого часу працювала у Національному антикорупційному бюро та Офісі генпрокурора.

За зв’язки з бізнесом в Офісі простих рішень відповідатиме Юрій Мироненко. Наразі він займається організаційними питаннями.

Працюють у команді Саакашвілі і два аналітики — Юрій Федчишин та Володимир Ланда. Перший був раніше радником прем’єра Володимира Гройсмана, а другий працює заступником головного редактора «Forbes Україна». Також Ланда балотувався у списку партії Саакашвілі «Рух нових сил» на попередніх парламентських виборах. Сам же він свою регулярну роботу в Офісі простих рішень спростовує: «Я б не назвав це системною допомогою».

Ще у Офісі простих рішень працюють чотири юристи, дві людини відповідають за операційну діяльність, дві — за зв’язки зі ЗМІ та по одній — за найм персоналу та цифрові технології. У майбутньому штат там планують розширювати, зокрема є вакансії юристів, бухгалтера та оператора.

До слова, днями Саакашвілі на зустрічі з представниками бізнесу послав «під три чорти» тих, хто зажадав від нього швидких результатів на новій посаді.

Як повідомлялось, Грузія висунула Україні умову нормалізації відносин.

Раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала нормальною реакцію Тбілісі на призначення Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ в Україні.

У той же час президент Володимир Зеленський назвав помилкою відкликання грузинського посла, виключивши дзеркальні кроки з боку України. Він також очікує результати від Саакашвілі в найближчі місяці.

Нагадаємо, 7 травня президент України Володимир Зеленський Саакашвілі призначив головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. До цього передбачалося, що він стане віце-прем'єром з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля.