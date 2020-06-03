Саакашвілі послав «до чортової матері» українців, які питають про конкретні справи



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Михайло Саакашвілі емоційно відреагував на запитання про результати його роботи на новій посаді Фото: ЕРА

Михайло Саакашвілі, який очолив Виконком Нацради реформ, обурився запитанню на онлайн-конференції з представниками бізнесу

Голова виконавчого комітету української національної ради реформ і колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі на зустрічі з представниками бізнесу послав «під три чорти« тих, хто зажадав від нього швидких результатів на новій посаді.

Захід транслювався на YouTube-каналі In time Ukraine.

Колишнього президента Грузії запитали про те, «коли будуть справи конкретні». Саакашвілі розлютився і різко відповів, що йому набридли подібні закиди, і запропонував українцям самим щось робити для змін в країні.

«А коли у вас будуть справи конкретні? Що значить «справи конкретні«? Давайте разом розповідати, що я, «ой, Саакашвілі прийшов, справи, ой, розчарував через тиждень». Та пішли всі до біса, хто так думає», – сказав Саакашвілі.

Політик також запропонував підприємцям самим «ворушити руками«.

«Самі ворушіть руками, все в ваших руках. До чортової матері! Скільки можна (говорити):« Ми так сподівалися, а він розчарував «. А може, ви самі можете поворухнутися?», – заявив Саакашвілі.

Як повідомлялось, Грузія висунула Україні умову нормалізації відносин.

Раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала нормальною реакцію Тбілісі на призначення Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ в Україні.

У той же час президент Володимир Зеленський назвав помилкою відкликання грузинського посла, виключивши дзеркальні кроки з боку України. Він також очікує результати від Саакашвілі в найближчі місяці.

Нагадаємо, 7 травня президент України Володимир Зеленський Саакашвілі призначив головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. До цього передбачалося, що він стане віце-прем'єром з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля.