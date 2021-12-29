Фотографувались із черепом: на Прикарпатті підлітки розважалися на цвинтарі (фото)

До неповнолітніх прикарпатців, які понищили могили, застосували примусові заходи виховного характеру

Коломийська окружна прокуратура підтримала обвинувачення щодо трьох підлітків, які вчинили наругу над могилою та останками померлих. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

«У суді довели, що в серпні 2021 року троє неповнолітніх, перебуваючи на території кладовища в місті Коломиї, із хуліганських мотивів, зневажаючи моральні засади суспільства щодо поваги до померлих та місць їхнього поховання, відтягнули бетонну плиту сімейного склепу та відкрили верхню кришку труни. Відтак зловмисники дістали останки померлого та фотографували їх і знімали відеозаписи на мобільний телефон для соціальних мереж», – йдеться у повідомленні прокуратури.

За результатами судового розгляду до них застосували примусові заходи виховного характеру у вигляді передачі під нагляд батьків і заборону перебувати поза місцем проживання у вечірній час до травня 2022 року.

Нагадаємо, раніше поліція затримала зловмисників, які на Байковому кладовищі вчинили наругу над могилою видатного українського вченого та правознавця Олександра Кістяківського.