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    Захоплену біля метро «Дарниця» землю очистять від забудови

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    Земельну ділянку буде звільнено від самочинно збудованого нежитлового приміщення&nbsp; - Захоплену біля метро «Дарниця» землю очистять від забудови
    Земельну ділянку буде звільнено від самочинно збудованого нежитлового приміщення 
    фото: Київська міська прокуратура

    Громаді Києва повернуто земельну ділянку вартістю 1,5 млн грн

    За касаційної скаргою прокуратури столичної прокуратури Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій та повністю задовольнив позов про повернення земельної ділянки вартістю 1,5 млн грн та знесення самочинного будівництва по вул. А. Малишка. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Так, прокуратурою встановлено факт незаконного зайняття та використання особою земельної ділянки по вул. А. Малишка у Києві (неподалік станції метро «Дарниця») для розташування самочинно збудованого нежитлового приміщення без відповідних правовстановлюючих документів на землю.

    Реагуючи на порушення, столична прокуратура звернулася до суду з позовом про знесення самочинного будівництва та повернення земельної ділянки територіальній громаді Києва.

    Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд у задоволенні позову прокурора відмовили.

    Не погоджуючись з вказаними судовими рішеннями, Київська міська прокуратура оскаржила їх до Верховного Суду.

    Верховний Суд погодився з доводами касаційної скарги прокурора, скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій та повністю задовольнив позовні вимоги прокуратури.

    Нагадаємо, нещодавно за касаційною скаргою прокуратури столичній громаді повернуто земельні ділянки у Голосіївському районі вартістю 35 млн грн.

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    Теги: прокуратура Київ земля Верховний Суд України
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    Захоплену біля метро «Дарниця» землю очистять від забудови