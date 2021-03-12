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    Гарік Корогодський розповів, як відвів 13-річного сина до повії

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    Гарік Корогодський розповів, як відвів 13-річного сина до повії - Гарік Корогодський розповів, як відвів 13-річного сина до повії
    Гарік Корогодський розповів, як відвів 13-річного сина до повії

    Стосунки з дітьми повинні будуватись на довірі, зазначив бізнесмен

    Діти повинні розмовляти із своїми батьками на всі теми. Бо саме так будується довіра в родині.

    Про це бізнесмен і філантроп Гарік Корогодський сказав у прямому ефірі ток–шок «Право на владу« на телеканалі «1+1».

    Там обговорювали тему дитячого суїциду та «груп смерті«.

    «Покладатись на поліцію та школу – це не вирішення навіть 10% проблеми. Головне – це родина. Мені здається, що якщо діти вдома можуть поговорити про свої прищі, перший сексуальний досвід, випити першу чарку вдома, викурити першу сигарету, то проблем у такій сім'ї не буде. Коли моєму сину було 13 років, я відвів його до повії. Я вам скажу, що так, діти займаються сексом. У нас також є і були батьки і вони також займались сексом«, – пояснив Гарік Корогодський.

    Бізнесмен уточнив, що сина він відвів до знайомої повії.

    До слова, напередодні на Закарпатті повісилася 13-річна дівчинка.

    Також подібна трагедія сталась в Одесі. Юнак вистрибнув із 15-го поверху житлового будинку.

    Нагадаємо, останнім часом хвиля самогубств серед підлітків сколихнула столицю. Від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано понад 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

    Чергове самогубство підлітка у Києві сталося напередодні весни: 15-річна дівчинка стрибнула з балкона.

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    Теги: ЗМІ діти школа самогубство батьки
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