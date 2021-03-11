Притула знайшов винних у масових суїцидах дітей

Притула вважає, що Міносвіти мало б перейнятися кібербезпекою дітей

Шоумен, політик та батько Сергій Притула побачив вину Міністерства освіти у хвилі дитячих суїцидів. Про це Притула заявив в ефірі програми «Право на владу».

Шоумен вважає, що школа має відповідати за кібербезпеку підлітків. Сергій Притула звинуватив систему освіти у тому, що вона ніяк не запобігає дитячим суїцидам.

«Нема такого поняття як грамотність і кібербезпека. Діти на уроках трудового навчання випилюють щось лобзиком, і не факт що це їм пригодиться», – зауважив Притула.

А от правилам поведінки у мережі, на думку шоумена, наша система освіти не переймається.

«Це їхнє завдання з боку школи слідкувати за здоров'ям наших дітей», – переконаний Притула.

Шоумен звинуватив Міносвіти у тому, що не вживає ніяких кроків. Він вважає, що до шкіл треба запрошувати представників кіберполіції і пояснювати дітям про небезпеку у мережі.

При цьому Притула наголосив, що у нього довірливі стосунки з його 12-річним сином.

До слова, напередодні на Закарпатті повісилася 13-річна дівчинка.

Також подібна трагедія сталась в Одесі. Юнак вистрибнув із 15-го поверху житлового будинку.

Нагадаємо, останнім часом хвиля самогубств серед підлітків сколихнула столицю. Від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано понад 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

Чергове самогубство підлітка у Києві сталося напередодні весни: 15-річна дівчинка стрибнула з балкона.