Геращенко розповів про головну причину підліткових самогубств

Україну накрила хвиля дитячих самогубств: все частіше школярі стають жертвами «груп смерті« у соцмережах

Головною причиною дитячих самогубств є відсутність підтримки та належної уваги від дорослих: батьки та вчителі просто не помічають, що дитина замикається в собі.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в прямому ефірі ток–шоу «Право на владу».

«Дуже багато випадків, коли дитина чекає від своїх батьків підтримки. Коли дитина в школі каже своїм однокласникам, що хоче накласти на себе руки. Іноді про це може чути учитель, але ні батьки, ні вчителі не вживають ніяких дій, щоб краще пізнати душу дитини. Це величезна трагедія, а поліція бореться вже з наслідками таких подій», – сказав заступник міністра внутршніх справ.

Геращенко зазначив, що після бурхливого розвитку соціальних мереж останні 10 років, існують різного роду групи суїцидів в соціальних мережах. Однак, це не головна причина.

«Найголовніша причина це те, що батьки в першу чергу, вчителі в другу чергу просто-напросто не помічають, що дитина замикається в собі, що дитина шукає підтримки в оточуючих, але її не знаходить. І тоді дитина ступає в прірву і закінчує життя самогубством. Дуже важливо, щоб мільйони батьків були стурбовані тим, як живуть їхні діти: від 13 до 17 років, коли особистість формується, коли йде статеве дозрівання; коли та дівчинка, яка днями стрибнула з 18-го поверху, і почали вивчати її соцмережі, контакти, виявилося, що у неї було нерозділене кохання з 15-річним хлопчиком , який, як їй здалося, її кинув», - розповів він.

За його словами, поліція не може боротися просто лише з дитячими суїцидами.

«В першу чергу, я звертаю увагу батьків, я звертаю увагу сотень тисяч вчителів, будь ласка, поставтеся серйозно до питання того, що діти починають замикатися в собі. Ставтеся серйозно, якщо вам хтось сказав, що Маша або Іван сказав про те, що у нього є суїцидальні наміри. У школах існують дитячі психологи, які повинні вникати в кожну таку ситуацію. У масштабах всієї країни рахунок самогубств дітей йде на кілька сотень на рік. А спроб суїцидів – ще під тисячу. Спроба суїциду – це переломний момент у психіці дитини», – резюмував Геращенко.

До слова, напередодні на Закарпатті повісилася 13-річна дівчинка.

Також подібна трагедія сталась в Одесі. Юнак вистрибнув із 15-го поверху житлового будинку.

Нагадаємо, останнім часом хвиля самогубств серед підлітків сколихнула столицю. Від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано понад 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

Чергове самогубство підлітка у Києві сталося напередодні весни: 15-річна дівчинка стрибнула з балкона.