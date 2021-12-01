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    Зеленський закликав до розмови з Путіним, аби повернути Донбас

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    Згідно соцопитування більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти - Зеленський закликав до розмови з Путіним, аби повернути Донбас

    Згідно соцопитування більшість українців проти, щоб Зеленський ще раз ішов у президенти

    фото скріншот відео

    Зеленський: «Ми повинні сказати правду, що не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією».

    Україна не зможе повернути під контроль Донбас без прямого діалогу з Росією. Про це завив президент Володимир Зеленський виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України.

    «Ми знаємо, що наша армія найкраща у світі і захистить нас. І ми повинні визнати, що без нашого війська ми не можемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. Це визнали уже всі, всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні не визнають. І ми повинні говорити правду, якщо ми хочемо повернути Донбас. І давайте у цьому питанні поставимо крапку просто і чесно. Давайте боротися як можемо за нашу територію усіма можливостями, усі разом з усіма політиками і з усіма бізнесменами не зважаючи на їх колібр», – заявив Зеленський.

    До слова, Путін запропонував Україні налагодити відносини, але назвав нові «червоні лінії»

    Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба попередив Путіна: напад на Україну надто дорогого коштуватиме РФ.

    До слова, США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

    Раніше Кремль сказав, коли нападе на Україну. Також експерт розповів, чому навколо нашої країни неспокійно і чого хоче Путін.

    Як відомо, РФ за місяць перекинула на Донбас вісім вагонів боєприпасів та різноманітне озброєння.

    Раніше Кремль назвав ситуацію на Донбасі «дуже і дуже тривожною». Через це Канада розглядає варіанти додаткової військової допомоги Україні.

    Також стало відомо, чи готова Росія до нападу на Україну: думка генерала.


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    Теги: СБУ депутат мова допит Володимир Зеленський президент
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    Зеленський закликав до розмови з Путіним, аби повернути Донбас