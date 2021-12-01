Зеленський закликав до розмови з Путіним, аби повернути Донбас

Україна не зможе повернути під контроль Донбас без прямого діалогу з Росією. Про це завив президент Володимир Зеленський виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України.

«Ми знаємо, що наша армія найкраща у світі і захистить нас. І ми повинні визнати, що без нашого війська ми не можемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. Це визнали уже всі, всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні не визнають. І ми повинні говорити правду, якщо ми хочемо повернути Донбас. І давайте у цьому питанні поставимо крапку просто і чесно. Давайте боротися як можемо за нашу територію усіма можливостями, усі разом з усіма політиками і з усіма бізнесменами не зважаючи на їх колібр», – заявив Зеленський.

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