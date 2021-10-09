«Укрзалізниця» призначилила додаткові поїзди на святкові вихідні
На честь Дня захисників і захисниць українці відпочиватимуть чотири дні поспіль: із 14 по 17 жовтня.
«Укрзалізниця» до Дня захисників і захисниць України від 12 до 18 жовтня призначає курсування 15 додаткових поїздів, про це повідомляють на сайті «Укрзалізниці».
У західному напрямку призначено 6 додаткових поїздів:
№217/218 Київ — Рахів (відправлення з Києва 13 та 16 жовтня, з Рахова — 14 та 17 жовтня);
№239/207 Київ — Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода — 14 та 17 жовтня);
№202/201 Ковель — Київ (з Ковеля 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 та 18 жовтня);
№235/236 Київ — Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода — 15 та 17 жовтня);
№250/249 Чернівці — Київ (з Чернівців 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 та 18 жовтня);
№207/229 Київ — Ужгород (з Києва 13 жовтня, з Ужгорода — 17 жовтня).
У східному напрямку призначено 2 додаткові поїзди:
№254/253 Київ — Запоріжжя, Маріуполь (з Києва 13 жовтня, з Маріуполя — 17 жовтня);
№124/123 Київ — Костянтинівка (з Києва 13 та 16 жовтня, з Костянтинівки — 14 та 17 жовтня).
У південному напрямку призначено 4 додаткові поїзди:
№298/297 Миколаїв — Київ (з Миколаєва 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 жовтня);
№204/203 Одеса — Київ (з Одеси 12 жовтня, з Києва — 13 жовтня);
№298/297 Київ — Херсон (з Києва 18 жовтня);
№268/203 Одеса — Київ (з Одеси 17 жовтня).
Також три додаткові поїзди, які з’єднають міста-мільйонники:
№241/242 Харків — Одеса (відправлення з Харкова 13 та 16 жовтня, з Одеси — 14 та 17 жовтня);
№168/167 Львів — Одеса (відправлення зі Львова та Одеси 17 жовтня);
№211/212 Харків — Львів (з Харкова 13 та 16 жовтня, зі Львова — 14 та 17 жовтня);
Крім того, на святкові дні призначали додаткові рейси поїздів №26/25 Одеса — Івано-Франківськ (12 жовтня з Одеси та 16 жовтня з Івано-Франківська), №136/135 Чернівці — Одеса (з Чернівців 12, 14 та 16 жовтня, з Одеси 13, 15 та 17 жовтня) та подовжить маршрут прямування поїзда № 779/780 Суми — Київ до Вінниці (відправлення поїзда туди та зворотно 14 жовтня).
Нагадаємо, у жовтні на українців чекають «довгі вихідні». Так на честь Дня захисників і захисниць українці відпочиватимуть чотири дні поспіль: із 14 по 17 жовтня.