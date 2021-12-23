Кошти, отримані від підвищення тарифів, «Укрзалізниця» витратила на «проїдання» – ексміністр

Попри численні обіцянки, Залізничний фонд не було створено – Омелян

«Укрзалізниця» щороку підвищує тарифи на вантажні перевезення і обіцяє, що отримані кошти направлять на ремонти та модернізацію, проте щороку вона не виконує свої капітальні програми, а отримані гроші – просто «проїдає». Головна задача керівництва – змінити цю ситуацію, інакше вже дуже скоро компанія остаточно піде на дно. Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи звіт ТСК, згідно з яким «Укрзалізниця» в 2021 році мала отримати збиток у 8 мільярдів гривень.

«Я би зараз ставив ключовим питанням наступне. Чому продовжується падіння вантажоперевезень? Чому різко збільшився час оборотності вагонів? І що у нас реально відбувається з капітальними інвестиціями в оновлення рухомого складу, його модернізацію? І, безумовно, питання 2022 року стоїть дуже гостро. Бо по факту, окрім гучних заяв з боку влади, що ми будемо тисячами, десятками тисяч будувати вантажні вагони, сотнями пасажирські вагони, закуповувати нові локомотиви і потяги – фінансування для цього немає», – зазначив експерт.

Він нагадав, що попри численні обіцянки, Залізничний фонд не було створено, також не була запущена окрема програму фінансування для Укрзалізниці.

«Тобто, фактично всі ці заходи, які озвучені президентом в рамках самопіару, мають фінансування виключно за рахунок підняття вантажного тарифу. Але, по-перше, це несправедливо. По-друге - це не по-ринковому, адже знову-таки продовжиться кроссубсидування вантажними перевезеннями пасажирських. По-третє, це дорога в нікуди, бо цих коштів просто-напросто не вистачить», – наголосив Омелян.

Він підкреслив: наразі в Україні зафіксована рекордна інфляція, а всі види сировини різко здорожчали, у тому числі і енергоносії, а це все неодмінно відобразиться на стані компанії у майбутньому році. А це означає, що гроші від підвищення вантажних тарифів, будуть направлені не на модернізацію та покращення якості послуг, а на проїдання.

«Ми бачимо: жодних суттєвих капіталовкладень не відбулося. І якщо ми піднімали тариф у 2016-2019 роках під зобов’язання, що плюс, який утворюється за рахунок підняття тарифів, буде скерований виключно на модернізацію компанії, то зараз про це мови навіть не має! Ми реально не розуміємо, куди підуть 2 мільярди додаткових гривень від підняття вантажного тарифу в 2021 році, і куди підуть понад 12 мільярдів гривень, які заплановані під підняття вантажного тарифу в 2022 році. Але, проїдаючи ресурси, компанія буде змушена і в подальшому піднімати вантажний тариф. І тут тільки одне питання: до якої межі це витримають українські експортери», – резюмував експерт.

Раніше заступник голови Профспілок працівників вугільної промисловості Андрій Зімін заявив, що через погіршення обороту вагонів в «Укрзалізниці» вугільна галузь зазнає збитків, а продукція псується на складах. А компанія замість того, щоб нарощувати кількість вагонів, пропонує списати старі та ще більше посилити ситуацію.

У свою чергу державне підприємство «Артемсіль» звернулося до прем’єр-міністра зі скаргою на «Укрзалізницю»: як сказано у офіційному листі підприємства, компанія не виконує свої зобов’язання та не надає планову кількість вагонів. Водночас, попри погіршення якості послуг, тарифи на ці послуги «Укрзалізниця» підвищила у декілька разів.