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    «Укрзалізниця» запустила експрес до «Буковелю»

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    &laquo;Буковельський експрес&raquo; відправлятиметься зі Львова о 06:40 - «Укрзалізниця» запустила експрес до «Буковелю»
    «Буковельський експрес» відправлятиметься зі Львова о 06:40
    фото з відкритих джерел

    «Укрзалізниця» на період новорічних свят запустила «Буковельський експрес»

    «Укрзалізниця» на період новорічних свят запустила «Буковельський експрес» за маршрутом Львів – Ясіня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    «Поїзд робитиме зупинки на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта та ін. Експрес курсуватиме щодня з 25 грудня 2021 року до 16 січня 2022 року, крім 1 та 4 січня. Потім поїзд курсуватиме по п’ятницях, суботах та неділях», – йдеться у повідомленні.

    «Буковельський експрес» відправлятиметься зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25.

    Зазначається, що новим потягом пасажири можуть менше ніж за 5 год. доїхати до станції Татарів (Буковель), а далі дістатися курорту «Буковель» за 20 хв. автобусними шатлами.

    До слова, «Укрзалізниця» підготувала низку сюрпризів з нагоди новорічних свят.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає Слобожанський експрес.

    Раніше в Україні почав курсувати новий потяг найдовшим маршрутом, у дорозі він перебуватиме майже 30 годин. Новий потяг № 5/6 Маріуполь – Рахів сполучає сім областей та долає 1 806 кілометрів.

    До кінця року «Укрзалізниця» запустить Буковельський експрес, який курсуватиме за маршрутом Львів-Татарів-Буковель-Ворохта.

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    Теги: свята Укрзалізниця Львів потяг Івано-Франківськ Буковель
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    «Укрзалізниця» запустила експрес до «Буковелю»