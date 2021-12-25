«Укрзалізниця» запустила експрес до «Буковелю»

«Укрзалізниця» на період новорічних свят запустила «Буковельський експрес»

«Укрзалізниця» на період новорічних свят запустила «Буковельський експрес» за маршрутом Львів – Ясіня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Поїзд робитиме зупинки на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта та ін. Експрес курсуватиме щодня з 25 грудня 2021 року до 16 січня 2022 року, крім 1 та 4 січня. Потім поїзд курсуватиме по п’ятницях, суботах та неділях», – йдеться у повідомленні.

«Буковельський експрес» відправлятиметься зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25.

Зазначається, що новим потягом пасажири можуть менше ніж за 5 год. доїхати до станції Татарів (Буковель), а далі дістатися курорту «Буковель» за 20 хв. автобусними шатлами.

До слова, «Укрзалізниця» підготувала низку сюрпризів з нагоди новорічних свят.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає Слобожанський експрес.

Раніше в Україні почав курсувати новий потяг найдовшим маршрутом, у дорозі він перебуватиме майже 30 годин. Новий потяг № 5/6 Маріуполь – Рахів сполучає сім областей та долає 1 806 кілометрів.

До кінця року «Укрзалізниця» запустить Буковельський експрес, який курсуватиме за маршрутом Львів-Татарів-Буковель-Ворохта.

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