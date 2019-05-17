Голова РНБО Турчинов збирається у відставку – ЗМІ



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Олександр Турчинов став секретарем РНБО 15 січня 2015 року, після складання депутатського мандата

У прес-службі Турчинова не підтвердили, але й не спростували цю інформацію

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов у п'ятницю, 17 травня, подасть у відставку. Про це повідомляє видання theБабель, посилаючись на джерела в Адміністрації президента.

У прес-службі Турчинова не підтвердили, але й не спростували цю інформацію.

Про намір Турчинова подати у відставку пишуть й інші ЗМІ.

Нагадаємо, секретарем РНБО Турчинов став 15 січня 2015 року, після складання депутатського мандата.

До відома, голова МЗС Клімкін написав заяву про відставку.

Також нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, Порошенко звільнив свого радника Медведєва.

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, Адміністрацію президента залишають всі члени команди Петра Порошенка, включно з прес-секретарем Святославом Цеголком, заступником голови АП Костянтином Єлісєєвим, Віталієм Ковальчуком, главою АП Ігорем Райніним.

Як повідомлялось, сьогодні, 17 травня, перший заступник голови Адміністрації президента і голова виборчого штабу Петра Порошенка під час президентської кампанії Віталій Ковальчук подав у відставку.

Нардеп Ірина Луценко також заявила, що йде з посади представника президента Петра Порошенка у Верховній Раді.

Нагадаємо, Петро Порошенко підписав указ про звільнення Костянтина Єлісєєва з посади заступника глави Адміністрації президента.

16 травня представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.