Головний політтехнолог Зеленського пояснив, чому принципово спілкується російською мовою



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Дмитро Разумков запевняє, що не брав участі в організації хресних ходів УПЦ МП

Разумков говорить, що спілкується російською, щоб ні в кого не виникало бажання приходити та «рятувати» його як російськомовного

Головний політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков запевняє, що спілкується російською мовою з засобами масової інформації, щоб ні в кого не виникало бажання приходити та «рятувати» його, як російськомовного. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

За словами політтехнолога, поки в нас є війна на Сході, поки окуповано Крим, поки Російська Федерація експлуатує міф про утиски російської мови, він використовуватиме саме російську. «Це моя принципова позиція», - запевняє Разумков.

«Я - українець, громадянин України. Я люблю цю країну і вважаю себе патріотом. Ніколи не був українофобом – це формулювання вважаю взагалі неприпустимим. Це знову ж таки – фейк, який використовують проти нас», - вважає політтехнолог.

Також неправдивою інформацією Разумков назвав розмови про його участь в організації хресних ходів УПЦ МП, як представника молодіжного крила Партії регіонів. «Ні, бог з вами. А щодо «молодіжки» Партії регіонів, то в ній ніколи не був», - запевнив політтехнолог.

Він розповів, що вступив до ПР у 2006 році, але за кілька років вийшов.

«Мені розповідають, що я навіть був одним з ідеологів Партії регіонів, але мені у 2006-му було 22 роки, тож я міг би бути ким завгодно, але тільки не головним технологом ПР. У її виборчій кампанії я брав участь тільки одного разу – в 2006-му, а на перевиборах 2007 року – вже ні. Коли ж Партія регіонів прийшла до влади, я з неї вийшов, бо зрозумів, що вона йде трохи не туди. Або не трохи, а зовсім не туди», - зазначив Разумков.

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