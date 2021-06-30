Гордон вилив собі на голову склянку води, бо збірна України обіграла Швецію (відео)

Журналісти пообіцяли, що якщо Україна виграє матч, то вони виллють на себе по склянці води

Гордон напередодні матчу уклав парі з журналістом Василем Головановим.

Журналіст Дмитро Гордон після перемоги України в матчі зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020 вилив собі на голову склянку води в прямому ефірі. Гордон напередодні матчу уклав парі з журналістом Василем Головановим.

Гордон стежив за матчем з Головановим в ефірі каналу «Україна 24». Журналісти пообіцяли, що якщо Україна виграє матч, то вони виллють на себе по склянці води.

Після фінального свистка арбітра Дмитро Гордон сказав: «Ну що», і вилив на себе склянку води. Голованов повторив його приклад.

Нагадаємо, учора, 29 червня, збірна України провела блискучий матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції. Команда Андрія Шевченка вигравала під час зустрічі, потім дозволила суперникам зрівняти рахунок, але на останній хвилині зуміла вирвати перемогу. Передачею Олександра Зінченка скористався Артем Довбик, котрий у падінні ударом головою приніс нашій команді перемогу і вихід до чвертьфіналу.