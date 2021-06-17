Грози і спека: прогноз погоди в Україні на 17 червня

Прогноз погоди на 17 червня: на сході – грози, на заході – спека

Циклон над Кримом та Приазов'ям у четвер зумовить складну погоду

Погода в Україні у четвер, 17 червня коливатиметься у межах +21...+28 градусів. На сході синоптики прогнозують дощі, грози та шквальний вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Facebook.

Циклон над Кримом та Приазов'ям у четвер зумовить складну погоду. Температура повітря у південних областях становитиме +21...+24 градусів.

Повітря на сході прогріється до +21...+26 градусів. Водночас на північному сході буде тепліше – +25...+27 градусів. Синоптикиня Наталка Діденко попереджає мешканців сходу та півдня про грози, сильні дощі, шквальний вітер та град.

«На заході та півночі дощі блокуватиме антициклон з північного сходу. Тому істотні опади малоймовірні, хіба що у прикордонних районах. У Чернівецьку область та південні райони Київщини доберуться локальні опади»,

– розповіла Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 17 червня

У Києві впродовж дня буде спекотно – +26...+28 градусів. Дощів не прогнозують, лише – сонце.

Червень в Україні виявився щедрим на опади. Так, вулиці Одеси після зливи перетворилися на велику річку. А на Дніпропетровщині дощі зносять усе на своєму шляху.У результаті сильних злив потік води з полів перетнув трасу Знам'янка-Луганськ-Ізварине та «увійшов» в село, затопивши вулиці і житла людей.

Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

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