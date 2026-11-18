Генерал-майор СБУ Сергій Дука, який фігурує у справі «Карфаген», пояснив, чому з січня 2026 року перебуває під охороною спецпідрозділу «Альфа». Про це він зауважив на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, передає кореспондент «Главкома».

За словами Дуки, рішення про застосування заходів безпеки щодо нього та його родини ухвалили після отримання оперативної інформації про можливі загрози з боку росіян. Він розповів, що підставою для охорони стало відповідне кримінальне провадження та заходи безпеки, визначені в його межах.

На запитання, чи продовжує він перебувати під охороною спецпідрозділу, Дука відповів ствердно. Водночас він зазначив, що не знає, у межах якого саме кримінального провадження організували охорону.

«Альфа» СБУ – це – це елітний оперативно-бойовий спецпідрозділ Служби безпеки України. Підрозділ здійснює оперативно-бойову діяльність та спецзаходи в рамках бойової, контррозвідувальної та правоохоронної діяльності СБУ. З початку 2014 року також бере участь в російсько-українській війні.

Нагадаємо, 13 листопада генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із Лук'янівського СІЗО після внесення застави у розмірі 65 млн грн. Біля слідчого ізолятора його зустріла група людей у камуфляжі та балаклавах, які привітали генерала оплесками. На запитання журналістів, хто саме прийшов його зустрічати, Дука відповів: «Колектив».

До слова, Сергій Дука підтвердив, що під час обшуку Національного антикорупційного бюро знищив два власні смартфони. За його словами, він зробив це, оскільки не розумів, що відбувається, і не вважав, що правоохоронці прийшли проводити обшук.

Раніше Дука розповів власну версію конфлікту з детективами НАБУ під час обшуків. За його словами, правоохоронці намагалися потрапити на територію будинку через паркан, через що спрацювала сигналізація. Натомість у НАБУ стверджували, що генерал погрожував детективам зброєю та перешкоджав проведенню слідчих дій.