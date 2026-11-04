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Голова СБУ висунув ультиматум «Мексиканцю», який фігурує у справі «Карфаген»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Голова СБУ висунув ультиматум «Мексиканцю», який фігурує у справі «Карфаген»
Поклад також повідомив про звільнення з посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування
фото: Офіс президента України

Олександр Поклад запропонував фігуранту розслідування прибути в Україну та здатися правоохоронцям, інакше його розшукають самостійно

Голова Служби безпеки України Олександр Поклад звернувся до чоловіка на прізвисько «Мексиканець», який фігурує у справі «Карфаген», із пропозицією добровільно прибути в Україну та здатися правоохоронним органам. В іншому разі українські спецслужби самостійно встановлять його місцеперебування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільника спецслужби.

«Що стосується так званого «Мексиканця», який фігурує у справі, то пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є», – заявив Поклад.

Він також наголосив, що СБУ працює виключно в інтересах України.

Раніше Поклад повідомив про звільнення з посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування НАБУ в межах операції «Карфаген».

За словами голови спецслужби, СБУ надає повну підтримку та сприяє всім необхідним процесуальним діям у кримінальних провадженнях. Він також повідомив, що обговорив перебіг розслідування з керівниками НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Поклад запевнив, що між відомствами є конструктивна співпраця, а СБУ контактує зі спецслужбами країн-партнерів, щоб розслідування злочинів відбувалося також в інших юрисдикціях.

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Теги: операція «Карфаген» корупція в Україні корупція кримінал СБУ

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