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Ракетний удар по «Охматдиту»: встановлено ще трьох командирів армії РФ, причетних до атаки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ракетний удар по «Охматдиту»: встановлено ще трьох командирів армії РФ, причетних до атаки
Росія обстріляла дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. 8 липня 2024 року
фото: Михайло Глуховський, glavcom.ua

Серед підозрюваних – заступник командира 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, командир 121-го важкого бомбардувального авіаполку та його заступник

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на ще трьох представників командування російської терористичної армії, що організували удар по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня 2024 року. Таким чином, у справі про удар по «Охматдиту» підозри оголошено вже шістьом представникам військового командування РФ – від керівництва дальньої авіації до командування авіаційного полку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генпрокурора.

«Серед підозрюваних – заступник командира 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, командир 121-го важкого бомбардувального авіаполку та його заступник. За даними слідства, вони координували підготовку й проведення ракетної атаки із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Саме під час цієї атаки близько 10:45 ракета Х-101 влучила в лікувальний корпус «Охматдиту», де перебували діти. На той момент у лікарні було понад 600 пацієнтів», – йдеться у повідомленні. 

СБУ та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на ще трьох представників командування російської армії, що організували удар по лікарні «Охматдит»
СБУ та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на ще трьох представників командування російської армії, що організували удар по лікарні «Охматдит»
фото: Служба безпеки України

Прокурори нагадують, що унаслідок удару 8 липня 2024 року загинули двоє цивільних – молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Щонайменше 34 людини дістали поранення, серед них дев’ятеро дітей. Також було зруйновано приміщення лікарні та знищено медичне обладнання.

3 листопада 2026 року всім трьом повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше підозри за цей воєнний злочин отримали ще троє високопосадовців російської дальньої авіації, зокрема її колишнє та чинне керівництво. Таким чином, у справі про удар по «Охматдиту» підозри оголошено вже шістьом представникам військового командування РФ – від керівництва дальньої авіації до командування авіаційного полку.

Нагадаємо,  8 липня 2025 року, в роковини ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві, воєнна розвідка України розкрила інформацію про одного з відповідальних за підготовку цього воєнного злочину військовослужбовця РФ. Йдеться про майора ЗС РФ Шейнова Дениса Олексійовича – начальника спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані, що стосуються виробництва російських крилатих ракет Х-101. За інформацією розвідки, десятки підприємств, які є розробниками та виробниками цих ракет або їхніх складових, досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Нагадаємо,  8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару було зруйновано частину будівель дитячої лікарні «Охматдит». Постраждали новий лікувально-діагностичний корпус, адміністративний та токсикологічний корпуси, трансформаторна підстанція і хірургічний корпус.

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Теги: росія Київ росіяни підозра СБУ обстріл

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