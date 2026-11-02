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На Львівщині ліквідувано мережу шахрайських кол-центрів: понад 20 обшуків, підозри організаторам і орендодавцю

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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На Львівщині ліквідувано мережу шахрайських кол-центрів: понад 20 обшуків, підозри організаторам і орендодавцю
СБУ та Нацполіція викрили у Львівській області законспірований кол-центр
фото: ssu.gov.ua

Під час слідчих дій вилучено майже $2 млн, 300 тис. грн готівкою

У Львові та Львівській області правоохоронці викрили організовану мережу шахрайських кол-центрів, учасники якої заволодівали коштами громадян під виглядом надання фінансових та інвестиційних послуг. Про проведену спецоперацію повідомила Служба безпеки України⁠.

У межах спецоперації проведено понад 20 обшуків за адресами розташування офісів, проживання організаторів та інших фігурантів кримінального провадження.

Під час слідчих дій вилучено майже $2 млн, 300 тис. грн готівкою, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та елітні автомобілі загальною вартістю понад $1 млн.

Усім встановленим учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за ст. 255 КК України. Організаторів, керівників та операторів шахрайських офісів затримано. Суд обрав усім підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Окрему підозру за ст. 255 КК України повідомлено власнику нерухомості, який свідомо надавав приміщення для діяльності шахрайської мережі. Суд також обрав йому тримання під вартою без права внесення застави. На належне орендодавцю нерухоме та рухоме майно накладено арешт із метою забезпечення можливої подальшої конфіскації за рішенням суду.

Дії фігурантів додатково кваліфіковано за ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб, джерела фінансування мережі та додаткові епізоди заволодіння коштами потерпілих.

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Теги: шахрайство арешт фінансування СБУ

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