СБУ повідомила про підозру довіреній особі Путіна в окупованому Мелітополі

У 2024 році Шарлай став «довіреною особою» Путіна у тимчасово захопленому Мелітополі

Тривають комплексні заходи для притягнення Шарлая до відповідальності

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру довіреній особі російського диктатора Володимира Путіна у тимчасово окупованому Мелітополі Артему Шарлаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Служба безпеки задокументувала злочини Артема Шарлая – керівника «відділу по роботі з релігійними організаціями» окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій частині Запорізької області. У 2024 році він став «довіреною особою» Путіна у тимчасово захопленому Мелітополі під час президентських виборів у Росії», – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувало розслідування, фігурант причетний до організації масових репресій проти місцевих релігійних громад, які чинять спротив кремлівському режиму або не приєднуються до єпархій РПЦ. За матеріалами справи, Шарлай уповноважений місцевим гауляйтером на складання для ФСБ списків проукраїнськи налаштованих парафіян. У подальшому ворог використовує «звіти» фігуранта для здійснення рейдів проти відповідних священнослужителів та їхніх прихожан.

Зазначається, що під час таких облав окупанти викрадають людей просто посеред вулиці або з їхніх власних осель та ув’язнюють до окупаційних тюрем. У застінках їх піддають жорстоким тортурам: від регулярного побиття до удушення, вдягаючи пакети на голови потерпілим. Таким чином ворог намагається схилити представників релігійних громад до підтримки РФ.

Встановлено, що Шарлай ще у 2014 році підтримав підконтрольні РФ терористичні угруповання на сході України, а після початку повномасштабної війни вступив до лав окупаційної адміністрації у Мелітополі.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Шарлаю про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на митрополита РПЦ Георгія Шевкунова (відомого як Тихон), який підтримує збройну агресію РФ проти України та виправдовує воєнні злочини окупантів.