Військкомати Криму сформували списки призовників на січень

У січні РФ розпочинає нову хвилю мобілізації

Росія продовжує роботу з мобілізації і нова хвиля розпочнеться у січні. Мобілізація проводитиметься і в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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«За наявною інформацією, у військових комісаріатах на тимчасово окупованій території АР Крим, сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року», – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що російська влада через брак живої сили ухвалила рішення про проведення з 5 січня 2023 року нової хвилі мобілізації.

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Також повідомлялося, російська влада вирішила обмежити права росіян, які втекли від мобілізації. Найближчим часом до Держдуми внесуть законопроєкт, який передбачає обмеження на віддалену роботу для росіян, які виїхали з країни. Про це заявив один із авторів документа, сенатор Андрій Клішас.

Між тим самопроголошений голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов оголосив на території півострова високий рівень «терористичної небезпеки» з 6 по 21 січня 2023 року.

Також у тимчасово окупованому Криму рашисти ведуть роботи зі створення військових укріплень.