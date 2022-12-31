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Військкомати Криму сформували списки призовників на січень

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Військкомати Криму сформували списки призовників на січень
Російська влада через брак живої сили ухвалила рішення про проведення нової хвилі мобілізації
фото з відкритих джерел

У січні РФ розпочинає нову хвилю мобілізації

Росія продовжує роботу з мобілізації і нова хвиля розпочнеться у січні. Мобілізація проводитиметься і в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«За наявною інформацією, у військових комісаріатах на тимчасово окупованій території АР Крим, сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року», – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що російська влада через брак живої сили ухвалила рішення про проведення з 5 січня 2023 року нової хвилі мобілізації

Також повідомлялося, російська влада вирішила обмежити права росіян, які втекли від мобілізації. Найближчим часом до Держдуми внесуть законопроєкт, який передбачає обмеження на віддалену роботу для росіян, які виїхали з країни. Про це заявив один із авторів документа, сенатор Андрій Клішас.

Між тим самопроголошений голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов оголосив на території півострова високий рівень «терористичної небезпеки» з 6 по 21 січня 2023 року. 

Також у тимчасово окупованому Криму рашисти ведуть роботи зі створення військових укріплень

Теги: війна росія Крим окупанти мобілізація

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