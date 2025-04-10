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Варто кардинально змінити ставлення до війни. Герой України дав пораду громадянам

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Варто кардинально змінити ставлення до війни. Герой України дав пораду громадянам
Литвин: Росія нікуди не зникне, вона буде для нас і надалі загрозою і в культурному плані, і в існуванні нашої держави
фото з відкритих джерел

Віталій Литвин заявив, що варто змінити своє ставлення до війни: «Ми живемо від однієї дати до іншої»

На тлі публічних заяв американських високопосадовців щодо перемир’я між Україною та Росією розгортаються палкі дискусії між різними верствами населення. Проте більшість сходиться на одному, що російський диктатор Володимир Путін не піде на мир, а хоче використати угоду для переозброєння своєї армії. Про це говорить майор, очолив дивізіон артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ та Герой України Віталій Литвин в інтерв’ю «УП», повідомляє «Главком».

«Чесно кажучи, я не бачу, як воно може виглядати. Ворог використає його на свою користь, 100%. Загарбники на Покровському напрямку, наприклад, у яких було два тижні на підготовку, матимуть місяць і два тижні на підготовку», – каже чоловік.

Військовий розповідає, що абсолютно не розуміє хто може публікувати ці заяви у телеграм-каналах, коли сама РФ ставить умови, щоб Україні заборонили мобілізацію й надання озброєння, у той час, як їхній військово-промисловий комплекс не буде зупинятися. Також додав, що українцям варто змінити своє ставлення до війни й усіх політичних заяв та перестати прив’язуватися до дат: як то вибори президента США чи його інавгурація або зустріч в Джидді: «Ми живемо від однієї дати до іншої».

«Я вже для себе сформулював таку думку: у нас є шлях боротьби, і ми по ньому маємо йти. І ця боротьба не припиниться дуже-дуже багато років. Вона буде переходити в певні періоди: АТО, ООС, повномасштабне вторгнення, потім буде якесь, назвемо це, «перемир'ям» – на воді, на суші, щодо ударів по критичній інфраструктурі. Але ворог все це використає. Росія нікуди не зникне, вона буде для нас і надалі загрозою і в культурному плані, і в існуванні нашої держави», – говорить Віталій Литвин.

За весь час війни, починаючи з 2014 року, військовий брав у полон різних росіян й Литвин підкреслює, що їхнє імперіалістичне бачення нікуди не зникло. Вони твердо впевнені, що українці несуть їм загрозу, що Україна – це «малоросія» і що українська мова «несправжня» та є діалектом російської.

Віталій Литвин застав з десяток перемир'їв на сході: шкільне, різдвяне, всеосяжне припинення вогню тощо: 

«Моніторингові групи ОБСЄ стежили за нами кожну ніч. Уже ближче до 2016-го, наскільки я пам'ятаю, літали ці їхні великі коптери, схожі на гелікоптери, і моніторили. Їх було чути, усіх, і ворога теж, оповіщали, що зараз він буде пролітати. Були оборонні бої, локальні перестрілки і, якщо подивитися хронологію, то можна побачити, що наші військовослужбовці і військовослужбовиці гинули», – пригадує військовий.

Військовий додає, що у них була змога відповідати «зброя на зброю». Проте навіть під час будь-якого перемир’я ворог застосовував будь-які системи будь-якого озброєння. У меншій кількості, ніж зараз, але застосовував.

Нагадаємо, що речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню. Пєсков заявив, що Росія під час завершення війни «має забезпечити свої інтереси».

Раніше генсек НАТО Марк Рютте звинуватив Росію у затягуванні переговорів. Він зауважив, що Росія має продемонструвати готовність завершити війну в Україні, проте наразі лише затягує цей процес.

До слова президент України прокоментував заяви про мирні перемовини на тлі останніх подій: «Як розмовляти напряму просто з балістичними ракетами?». За словами Зеленського, аби мирні переговори пройшли успішно потрібно, щоб росіяни не були вбивцями.

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Теги: війна перемир'я

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