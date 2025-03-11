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Рязань та Підмосков'я атаковано дронами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Рязань та Підмосков'я атаковано дронами
Мер столиці Росії Сергєй Собянін повідомив про знищення безпілотників
скріншот з відео

Мешканці Рязанської області чули характериний звук дрона та від 10 до 17 вибухів

Вночі, 11 березня, невідомі дрони атакували Рязанську область, а також вибухи чули у Підмосков'ї. Про повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Повідомляється, що мешканці Рязанської області чули характериний звук дрона та від 10 до 17 вибухів. Росіяни пишуть про атаку у районі аеродрому «Дягілєво». 

Жителі Москви та Підмосков'я теж чули вибухи. Мер столиці Росії Сергєй Собянін повідомив про знищення шести безпілотників у Раменському районі. Потім про збиття ще кількох дронів. 

Раніше у Курську та Курчатові пролунали вибухи. Росіяни скаржаться на атаку дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Російські канали зазначили, що працює ППО. Місцеві мешканці писали про близько 5 вибухів над Курськом та не менше 6 над Курчатовим. Також росіяни бачили яскраві спалахи в небі.

Крім того, ймовірно, через уламок БпЛА у Курчатові сталося займання.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили низку важливих стратегічних обʼєктів російського агресора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, у ніч на 9 березня, у Рязанській області РФ уражено нафтопереробний завод окупантів, задіяний у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано вибухи у районі цілі.

До слова, окупанти в Донецькій та Луганській областях шукають місця, де можна прорвати українську оборону. Водночас спроможності ЗСУ в регіонах поступово зростають. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на речника ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері телемаратону.

За його словами, на Донеччині й Луганщині російська армія стикається з кризою постачання та нестачею особового складу.

«Вони шукають хоч якісь місця, де у них є якась потенційна можливість прориву. Інша справа, що насправді, мені здається, зараз у принципі спроможності українських військ поступово, але зростають, а росіяни починають стикатися з певною кризою, в тому числі постачання, і нестачею особового складу», – сказав Трегубов.

Теги: Москва війна росія вибух безпілотник росіяни

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