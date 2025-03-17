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Круїзні лайнери під заборону? Канада отримала нову загрозу від США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Круїзні лайнери під заборону? Канада отримала нову загрозу від США
Круїзи піж СЩА та Канадою опинились у центрі скандалу
фото із відкритих джерел

Політики погрожують домогтися заборони для круїзних лайнерів США заходити до портів Британської Колумбії

Торгова війна Канади та США розширюється. Сенатор від Аляски Ден Салліван пообіцяв подати до суду, щоб домогтися заборони для круїзних лайнерів США заходити до портів Британської Колумбії. Це стало відповіддю на заяви влади провінції про можливе введення платного проїзду для вантажівок із Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vancouverok.

«Британська Колумбія не стала «спостерігачем із партеру» за діями США. Прем'єр провінції Девід Ебі та його уряд одразу перейшли у контрнаступ. Для початку влада попросила канадців утриматися від поїздок до США, прибрали з продажу весь американський алкоголь. Наступним кроком стала заява про введення платного проїзду для вантажівок з Вашингтона, які проїжджають через Британську Колумбію на Аляску, що є болючим для всієї економіки штату», – йдеться у статті.

Через кілька днів після виступу Ебі сенатор від Аляски Ден Салліван також зробив обурену заяву. Політик пообіцяв подати до суду, щоб домогтися заборони для круїзних лайнерів США заходити до портів Британської Колумбії.

«Так що Канаді не варто зв'язуватися з Аляскою. Якщо ви це зробите, ми старанно працюватимемо над тим, щоб наші круїзні лайнери обходили ваші порти, і це дуже допоможе нашій економіці», – погрозливо заявив Салліван, додавши, що закон «забере мільярди доларів» доходів від туризму у західних провінцій Канади.

Проте ініціатор канадських обмежень Девід Ебі стримав удар і відповів, що якщо тарифи США не будуть скасовані, то податок на вантажівки буде прийнято. Як сказав прем'єр Британської Колумбії, у регіоні очікували такої загрози. Однак заборона для круїзних лайнерів, навіть якщо й буде ухвалена, не бентежить канадців.

«Я розумію, що мешканці Аляски можуть бути стурбовані ідеєю запровадження плати за проїзд вантажівок. Але нам потрібно, щоб жителі Аляски передали Дональду Трампу повідомлення про те, наскільки ми взаємопов'язані, зв'язки між нашими економіками. Ми не хочемо використати цей інструмент. Нам подобаються мешканці Аляски. Ми вважаємо їх чудовими. Нам подобаються американці. Ми вважаємо їх чудовими. Просто у них паршивий президент», – написав Ебі у себе в соцмережах.

До слова, невизначеність через тарифну війну Канади та США поставила центральний банк Канади у найважчу ситуацію. Голова Банку Канади Тіфф Маклем та його колеги можуть ухвалити стратегію, яка обрушить економіку. 

Раніше новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні разом з прем’єр-міністром Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським та іншими найближчими союзниками обговорили шлях України до миру. 

Нагадаємо, очільник Ліберальної партії Канади Марк Карні 14 березня склав присягу і офіційно став новим премʼєром країни.

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Теги: США Канада війна Дональд Трамп соціум закон президент влада Марк Карні

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