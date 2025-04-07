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Рютте звинуватив Росію у затягуванні переговорів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рютте звинуватив Росію у затягуванні переговорів
Рютте сказав, що США і НАТО докладають зусиль, щоб покласти край війні в Україні
фото: AP Photo/Vincent Thian

Рютте про прагнення Росії до припинення бойових дій: Я вважаю, що вони діють недостатньо швидко

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зауважив, що Росія має продемонструвати готовність завершити війну в Україні, проте наразі лише затягує цей процес. Про це він заявив в інтерв’ю CBS News, інформує «Главком». 

За словами Рютте, як Сполучені Штати, так і НАТО активно працюють над тим, щоб покласти край війні. Він наголосив, що Вашингтон докладає значних зусиль, однак ініціатива зараз на боці Москви, яка, на його думку, не робить достатньо для припинення бойових дій.

«Я вважаю, що вони діють недостатньо швидко, і мені здається, зокрема я чую це від моїх американських співрозмовників, що Росія справді має зробити більше, щоб покласти край цій війні», – зазначив він.

Також Рютте підкреслив, що західні партнери повністю підтримують наміри США досягти справедливого, стійкого та довготривалого миру.

У відповідь на запитання журналістки, чи не турбує його можливість того, що Росія нав’язує свої умови США, він відповів: «Я говорив з Марко Рубіо, я регулярно спілкуюся з іншими членами американської адміністрації. Я думаю, що вони... дійсно намагаються крок за кроком прийти до ситуації, коли ця війна може закінчитися. Але, звичайно, Росія – росіяни теж повинні танцювати танго, а наразі вони, схоже, цього не роблять, і це складно».

Нагадаємо, президент України вважає, що у найближчі тижні або місяці є шанси змусити росіян припинити вогонь.

Як повідомлялося, на переговорах в Саудівській Аравії Росія відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об’єктах.

До слова, представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію.

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Теги: Марк Рютте НАТО перемир'я росія

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