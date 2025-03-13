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Літак спецпосланця Трампа приземлився в Москві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Літак спецпосланця Трампа приземлився в Москві
Це вже друга поїздка Віткоффа до Росії у статусі представника Трампа
фото з відкритих джерел

Віткофф і Путін говоритимуть про 30-денне припинення вогню з Україною

Спецпредставник президента США з питань Близькому Сходу Стів Віткофф прилетів у Москву. Тут він збирається зустрітись з очільником Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Це вже друга поїздка Віткоффа до Росії у статусі представника Трампа. Посадовець приїхав у Москву на тлі зустрічі української делегації із державним секретарем США Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцом у Саудівській Аравії.

Перший візит Віткоффа до російської столиці відбувся 11 лютого. Попри те, що офіційно Стів Віткофф є спецпредставником президента США з питань Близького Сходу, йому так само доручено займатись питаннями війни в Україні.

За даними американських ЗМІ, під час попереднього візиту Віткофф міг зустрітись з Путіним і спілкуватися з ним декілька годин.

Нагадаємо, 11 березня у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Раніше Володимир Зеленський розповів про домовленості, які були досягнуті у Джидді. За словами президента, американська сторона хотіла, щоби Україна продемонструвала готовність до припинення війни.

До слова, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Тим часом росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ».

Тим часом речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Російська Федерація сама формуватиме свою позицію щодо війни в Україні.

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Теги: Стів Віткофф росія путін США переговори перемир'я

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