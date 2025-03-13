Українські бійці знищують окупантів завдяки нестандартним інженерним рішенням (відео)

На рахунку роти – тисячі знищених цілей, як великих, так і малих, і ця цифра зростає щодня

Військові самостійно вдосконалюють боєприпаси для своїх БпЛА

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Китайці» 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ефективно знищує ворога, використовуючи різні види дронів і нестандартні інженерні рішення. Про це повідомляє «Главком».

Бійці підрозділу працюють з декількома видами «пташок». «Дартс» завдає ударів по прифронтових тилових позиціях окупантів, «Мрія» нищить легку та маневрену техніку, а «Перун» стирає з лиця землі укріплення та бліндажі, знищуючи живу силу противника.

Крім того, військові самостійно вдосконалюють боєприпаси для своїх БпЛА. Зокрема, вони модифікували танкові снаряди, які тепер падають на голови ворога просто з неба.

На рахунку роти – тисячі знищених цілей, і ця цифра щодня зростає.

Раніше воїни Головного управління розвідки (ГУР) та Сил безпілотних систем (СБС) знищили російську гаубицю на Покровському напрямку. Відповідне відео оприлюднило ГУР.

Також бійці ГУР Міністерства оборони України в районі населеного пункту Тьоткіно на Курщині знищили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням.