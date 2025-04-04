Зеленський про мирні переговори: Як розмовляти з балістичними ракетами?

За словами президента, аби мирні переговори пройшли успішно потрібно, щоб росіяни не були вбивцями

Спочатку має бути безумовне припинення вогню, а потім Україна вже може розмовляти із росіянами у будь-якому форматі. Але для цього потрібно, щоб росіяни не були вбивцями, однак поки що вони просто «чорти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

Як зазначив глава держави, припинення вогню має бути безумовним.

«А після цього ми вже можемо розмовляти у будь-якому форматі. Але для цього потрібно, щоб росіяни не були просто вбивцями, а були готові до дипломатії. Поки що вони просто чорти. Ну як на них можна ще по-іншому сказати? Сьогодні був удар, понад 12 людей вбили (у Кривому Розі – «Главком») – їздять до Америки, щось виступають, ходять на канали, розказують, як вони хочуть миру, показують якісь mineral deals, що вони готові… На що вони готові? Той, хто готовий, той показує не тільки словами, а робить якісь кроки», – пояснив президент.

Зеленський зазначив, що він не боїться жодного варіанту і формату перемовин з росіянами – з чиїмось посередництвом чи без нього, із США, з Європою тощо.

«Ми вважаємо, що припинення вогню повинно бути безумовним. А після цього вже ми можемо розмовляти в будь-якому форматі. А для цього потрібно, щоб рускі не були просто вбивцями. Поки що вони просто чєрті», - президент України Володимир Зеленський pic.twitter.com/eGMlsgW500 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 4, 2025

«Бажано, щоб будь-які перемовини були предметними. Як розмовляти напряму просто з балістичними ракетами? А це на сьогодні просто розмовляти з ракетами і з терористами. Який сенс просто говорити? Передусім (має бути – ред.) безумовне припинення вогню (дякуємо Америці за цю ініціативу, вона правильна). Ми могли б і самі показати «червоні лінії» перед припиненням вогню, але ми цього не робимо. Ми це підкреслюємо», – наголосив український лідер.

Нагадаємо, російські війська вчергове атакували Кривий Ріг ракетою. У Кривому Розі загинуло як мінімум 14 людей, з них шестеро – діти. Кількість постраждалих постійно збільшується.

Унаслідок ворожої атаки у місті сталися пожежі, зокрема горять автівка та гаражі. Пошкоджені багатоповерхівки.

За словами президента Володимира Зеленського, у місті триває рятувальна операція після російського удару балістичною ракетою. Пошкоджені щонайменше пʼять будинків.